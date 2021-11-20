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Шоу-бізнес

Справжній звір: мама Вєрки Сердючки показала гнів домашнього улюбленця

9:36 20 листопада 2021
Інна Білоконь із «шефом» Андрієм Данилком

Українська актриса Інна Білоконь (сценічна «мама» Вєрки Сердючки), яка нещодавно вирішила показати себе справжню, без гриму, і навіть продемонструвала коханого чоловіка, продовжила особисті одкровення.

Цього разу в кадр відео, яке актриса виклала в Instagram, потрапила одна з домашніх улюблениць Інни — маленька пухнаста собачка, у якої, як показала господиня, зовсім не поступливий характер.

Але, можливо, причиною поганого настрою звіра стали спроби Інни позбавити його заслуженого обіду?

Проте фолловерам актриси песик дуже сподобався, про що свідчать їхні коментарі. До речі, одна з шанувальниць «зрозуміла» почуття пухнастого дива, зазначивши, що так поводився б кожен, кому не дають спокійно поїсти.

Нагадаємо, 10 жовтня екранна мама Вєрки Сердючки святкувала день народження, і Данилко закидав її до Instagram «сердечками» та «поцілунками».

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