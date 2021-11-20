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Ірина Федишин стала учасницею ДТП у Києві: що про це відомо (відео)

17:08 20 листопада 2021
Ірина Федишин

Популярна співачка Ірина Федишин, яка нещодавно похвалилася зібраним урожаєм картоплі, потрапила в аварію, яка, на щастя, закінчилася без постраждалих людей — збитки завдали лише засобу пересування. Про те, що сталося, Ірина розповіла в сторіз свого Instagram.

За словами артистки, коли вона зі своєю командою вийшли з репетиції концерту у Палаці «Україна», то виявили, що до припаркованої Porsche зірки в'їхала вантажівка, пошкодивши бампер та капот.

«Ми припаркували машину, виходимо, а тут хтось у нас в'їхав. Ось так машина здавала задом і не бачила, що ми тут стоїмо. Ну скажіть, як можна так давати задню, не дивитися в дзеркало і не бачити, що ми тут стоїмо. Півмашини видно», — розповіла розчарована Федишин.

Після цього співачка звернулася до поліції, і правоохоронцям довелося чекати 80 хвилин!

Щоб визволити машину, чоловік артистки злегка спустив повітря в колесах, після чого Porsche, що «присів», таки зміг від'їхати.

Нагадаємо, що у грудні 2018-го Ірина Федишин потрапила у серйозну ДТП, коли з чоловіком поверталася до Львова після концерту в Шепетівці — тоді до їхнього мікроавтобусу на великій швидкості влетів пасажирський бус.

Також днями Федишин поділилася зі своїми шанувальниками сумною новиною. Пішов із життя дідусь співачки. Йому було 80 років.

Фото: Instagram Ірини Федишин

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