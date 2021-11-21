«Що це за кума…»: Оля Цибульська зворушила українців привітанням DZIDZIO з днем народження

У суботу, 20 листопада, популярний співак та музикант Михайло Хома (DZIDZIO) відзначав день народження — йому виповнилося 38 років. Крім мами та ексдружини Ярослави, привітати іменинника вирішила і його кума Оля Цибульська.



У своєму Instagram вона поділилася архівним знімком з дуже далекого минулого, на якому в молодому наївному юнаку насилу можна впізнати майбутню зірку.

«З днем народження, Куме. Цей хлопець на фотці багато мріяв і ти його не підводиш», — підписала Оля знімок.

Як відомо, Оля та Михайло познайомилися на початку 2000-х. За словами DZIDZIO, під час виступу в одному з маленьких містечок він почув гарний спів дівчинки-старшокласниці, і одразу почав переконувати її батьків й саму Олю пов'язати життя зі сценою.



Звичайно, Цибульська опублікувала фото з благородною метою порадувати близьку їй за духом людину, але деякі фоловери звернули увагу на те, як ніжно пригорнулися молоді люди один до одного, тому почали писати трохи непристойні жарти, в яких натякали на те, що між Олею та DZIDZIO — напевно не просто «родинний» зв'язок.



До того ж низці користувачів здалося, що син співачки дуже схожий на Михайла в молодості.

Звичайно, таких користувачів було небагато, і переважна більшість передплатників пораділа за DZIDZIO та Олю — якими вони були молодими, красивими та наївними — і попросили передати привіт Михайлу.

Нагадаємо, колишня дружина DZIDZIO SLAVIA привітала Михайла незвично. Вона повідомила, що саме у його день народження приїхала до Новояворівська попрощатися з їхньою колишньою квартирою та з усім своїм минулим.

SLAVIA стверджує, що вони з Михайлом залишаються друзями, а вона «прийняла розлучення як етап, частина плану життя».

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