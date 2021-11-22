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«Переживаємо нелегкий етап у стосунках»: Наталка Карпа розповіла про проблеми у шлюбі

15:36 22 листопада 2021
Наталка Карпа

Співачка Наталка Карпа, дружина Героя України Євгенія Терехова розповіла про проблеми у стосунках із чоловіком. Вона вперше зізналася, що зараз їхня родина переживає не найкращі часи.

«Я прямо зараз скажу, що переживаємо нелегкий етап у стосунках. Я знову відчула, що таке броня. Я знову почала її витягувати, щоб захистити серце від чергового удару ножем», — сказала співачка в інтерв'ю програмі «Зірковий шлях».

Розкривати подробиці Карпа не стала. Каже, відповіді на всі запитання шанувальники почують у її творчості.

«Слухайте пісні. Там дуже багато сказано. Додам таку маленьку ремарочку, що я з тих жінок, яка до останнього боротиметься і воюватиме за свою родину. Що б там не було», — поділилася з каналом «Україна» Карпа.

Нагадаємо, Наталка Карпа та Євген Терехов зіграли весілля п'ять років тому. Подружжя виховує доньку Злату, якій у грудні виповниться два роки.

Останнім часом в Інстаграм Карпи не видно фото із чоловіком. Останнє фото було опубліковано у червні на весіллі друзів.

Раніше стало відомо про розлучення лідера «Бумбокс» Андрія Хливнюка. А співачка Віра Брежнєва спростувала чутки про розлучення з Костянтином Меладзе.

Фото Instagram.com/natalkakarpa

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