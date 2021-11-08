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«Кохання — не «потрахушки»: стало відомо, що допомагає Брежнєвій та Меладзе зберігати шлюб

21:23 8 листопада 2021
Брежнєва та Меладзе

Мережу продовжують розбурхувати чутки про швидке розлучення Костянтина Меладзе та Віри Брежнєвої.

Але зіркова пара й не думала розлучатися. І ось нещодавно, схоже, з'ясувалося, що допомагає їм зберігати офіційний шлюб. Про це пише «Експрес газета».

Віра в одному з інтерв'ю зізналася, що «з геніями складно». Але на цей час у них з Костянтином Меладзе є порозуміння та довіра.

Через те, що подружжя рідко бачиться (Віра живе в Україні, а Костянтин — у Росії), кожна зустріч, за словами Брежнєвої, довгоочікувана. Подружжю є що розповісти одне одному.

Віра також говорила, що хоче дитину від Костянтина Меладзе. Співачка почала більше уваги приділяти своєму здоров'ю, займається спортом.

Ну, а щодо чуток про розставання зоряної пари, то іноді подружжя саме дає привід для їхнього виникнення.

Варто у соцмережах з'явитися спільному фото або відео, як відразу з'являється безліч коментарів. Одні радіють за щасливу пару, інші пишуть, що «кохання — це таки щось інше, ніж потрахушки».

Меладзе приписують романи з усіма артистками. А після визнання Ані Лорак загалом у мережі піднялася хвиля. Багато акторок та співачок заявили про домагання з боку продюсера. Віра не коментувала висловлювання колег.

Тим часом нещодавно Брежнєва показала дорогий подарунок від чоловіка на річницю весілля.

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