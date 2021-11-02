«Гостьовий шлюб»: заявлено про швидке розлучення Костянтина Меладзе та Віри Брежнєвої

Співачка Віра Брежнєва нещодавно похвалилася дуже дорогою прикрасою від свого чоловіка Костянтина Меладзе. Тим часом в мережі поширюються чутки про майбутнє розлучення зіркової пари.

Портал Blitz+ пише, що співачка та продюсер живуть окремо один від одного.



Валерій Меладзе в одному з інтерв'ю розповів, що Костянтин купив величезний будинок у Підмосков'ї, але поки що живе там один, а родина та діти залишилися в Україні. Нібито рідні не схотіли переїхати до Росії.

Психолог Володимир Малигін вважає, що життя у різних країнах позначається на стосунках. Це говорить про швидке розлучення пари.

«Це не сім'я, це гостьовий шлюб. Сім'я це коли люди разом живуть і розвиваються на різних етапах. Ці стосунки не розвиваються, тож говорити про міцну сімейну структуру складно», — уточнив Малигін.

Він вважає, що така сім'я може розпастися будь-якої миті.

Нагадаємо, обидва брати Меладзе одружені другим шлюбом. Віра Брежнєва та Костянтин Меладзе одружилися у жовтні 2015 року в Італії.

Валерій Меладзе тривалий час жив на дві родини. Коли він пішов від першої дружини Ірини, він уже мав двох синів від Альбіни Джанабаєвої.

Між собою брати дуже дружні. За словами Валерія, вони ніколи не втручаються в особисте життя одне одного. Можливо, це є головним секретом міцних братніх стосунків.

380

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter