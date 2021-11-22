Леді Гага у «Домі Гуччі» та інші прем'єри тижня: що подивитися у кіно з 25 листопада

У четвер, 25 листопада, в український прокат виходять три нові фільми, кожен із яких претендує на право називатися прем’єрою тижня. «Дім Гуччі» знаменитого Рідлі Скотта з безліччю зірок, до яких входять Леді Гага, Адам Драйвер і Аль Пачіно, розповідає про похмурі таємниці сім’ї Гуччі, яка колись заснувала імперію моди і володіла нею. «Мисливці на привидів: З того світу» є довгоочікуваним продовженням культової комедії 80-х, яку крутили у всіх відеосалонах. «Енканто: Світ магії» — повнометражний мультфільм від студії Walt Disney, який може претендувати на премію «Оскар», судячи з відгуків західних критиків.

«Мисливці на привидів: З того світу»

(12+, США, Sony Pictures, комедія, містика, бюджет — 75 мільйонів доларів)

Це четвертий фільм популярної франшизи «Мисливці на привидів», при цьому на відміну від третього, який вийшов у 2016 році та провалився у прокаті, він справді пов'язаний із двома першими частинами. Зв'язок цей полягає не тільки у сюжетній лінії, а й в акторах, які зробили «Мисливців на привидів» одним із найкультовіших кінопроєктів 80-х. Глядачі знову побачать Білла Мюррея, Дена Ейкройда, Ерні Хадсона, Сігурні Вівер, Енні Поттс. Немає у картині лише Гарольда Раміса, актор помер у лютому 2014 року на 70-му році життя.

Перший фільм у 1984 році зібрав у прокаті 295,2 мільйона доларів за бюджету 25 мільйонів доларів. На той час це була величезна сума. «Мисливці на привидів» посіли друге місце у рейтингу найкасовіших фільмів того року. Історія трьох друзів-вчених, які навчилися ловити привидів в Нью-Йорку і врятували місто від пришестя стародавнього шумерського божества, знята з приголомшливим гумором, підкорила серця глядачів.

1989 року вийшла друга частина. Касові збори виявилися дещо гіршими — 215,4 мільйона доларів, але теж окупили витрати на зйомки. Сценарій для обох частин написали Ейкройд та Раміс, а поставив фільми Айван Райтман. Згодом компанія Columbia Pictures робила кілька спроб зняти продовження, але з цього нічого не вийшло, оскільки Мюррей категорично відмовлявся брати участь.

2016 року вийшла нова версія «Мисливців на привидів» — жіноча. Головні ролі у ній зіграли Мелісса Маккарті, Крістен Віг, Кейт Маккіннон. Зняв фільм чоловік Меліси Пол Фіг. На картину пішло 144 мільйони доларів, а принесла вона в прокаті 229,1 мільйона доларів, що за мірками Голлівуду вважається провалом (щоб фільм окупився, він має зібрати щонайменше вдвічі більше вкладених у нього коштів). І ось шанувальники нарешті дочекалися повноцінного продовження.

Зняв четверту частину (в інтернеті відома під назвою «Мисливці на привидів: Спадкоємці») Джейсон Райтман, син Айвана Райтмана. Сам Айван виступив як продюсер, а Джейсон став ще й співавтором сценарію. Крім старої акторської гвардії у картині знялися Пол Радд («Людина-мурашка», «Месники: Завершення») та Кері Кун («Месники: Війна нескінченності»).

У центрі сюжету опиняються дочка та онуки професора Ігона Спенглера, якого у перших двох частинах грав Гарольд Раміс. Їм доводиться мати справу з темними силами, яким за життя насолив Іґон. Світова прем'єра фільму відбулася у серпні на фестивалі CinemaCon у США. В американський прокат картина вийшла 19 листопада і показала дуже добрий результат, зібравши 60 мільйонів доларів за перший вікенд.

«Енканто: Світ магії»

(0+, США, Walt Disney, анімаційний фільм для сімейного перегляду, бюджет — 50 мільйонів доларів)

Дія цього мультфільму відбувається у горах Колумбії, де мешкає чарівна родина Мадрігаль. Усі її члени мають якісь надприродні здібності — від суперсили до вміння зцілювати від будь-яких хвороб. І тільки 15-річна Мірабель росте звичайнісінькою дівчинкою, що її дуже засмучує. Але одного разу над Енканто, де мешкають Мадрігалі, нависає велика небезпека. Несподівано Мірабель розуміє, що саме вона може врятувати своїх близьких.

Зняли картину Байрон Говард та Джаред Буш, які працювали разом також над створенням «Зоотрополісу» (також відомий в інтернеті як «Зоотопія»). В «Енканто» звучить багато пісень, написаних спеціально для мультфільму. Їхніми авторами є Лін-Мануель Міранда («Гамільтон») та Джермейн Франко («Коко»). На найбільшому сайті кінорецензій Rotten Tomatoes рейтинг «Енканто» становить нині 93%, що є чудовим показником.

«Дім Гуччі»

(16+, США, Universal Pictures, біографічна драма, бюджет — 75 мільйонів доларів)

Фільм базується на історії сім'ї Гуччі, яка створила в Італії модну імперію, що підкорила увесь світ. Це історія зльоту та падіння дому Гуччі, а також шекспірівських пристрастей, що кипіли всередині клану. У центрі уваги знаменитого режисера Рідлі Скотта («Чужий», «Той, що біжить по лезу», «Гладіатор», «Царство небесне») опиняється Патриція Реджані, дружина Мауріціо Гуччі, яка вирішила після розлучення з ним найняти кілера і відправити колишнього чоловіка на той світ. Її роль виконала Леді Гага. Для неї «Дім Гуччі» став другою картиною в акторській біографії після гучної музичної драми «Зірка народилася». Мауріціо зіграв відомий актор Адам Драйвер. Він прославився не лише своєю участю у нових серіях «Зоряних війн», а й блискучими драматичними ролями у фільмах «Патерсон», «Шлюбна історія», «Чорний куклукскланівець».

Цікаво, що цього року у прокат вийшла вже друга спільна робота Драйвера та Рідлі Скотта. Раніше «ФАКТИ» розповідали про історичну драму «Остання дуель».

У «Домі Гуччі» залучений воістину зірковий склад — Аль Пачіно, Джеремі Айронс, Джаред Лето, Сальма Хаєк. Історія створення картини розтягнулася на довгі роки.

Вперше Рідлі Скотт взявся за сценарій ще 2006 року. Тоді ходили чутки, що Патрицію Реджані гратиме Анджеліна Джолі, а роль Мауріціо Гуччі режисер хоче запропонувати Леонардо Ді Капріо. Проте сім'я Гуччі категорично була проти фільму. Скотт був змушений відмовитись. У 2012 році його дочка Джордан спробувала реанімувати проєкт та запросила на роль Реджані Пенелопу Крус. І знову нічого не вийшло. Ще через чотири роки знімати історію Гуччі взявся культовий режисер Вонг Карвай. Він бачив у ролі Патриції Марго Роббі. Зрештою, у 2019 році сценарій після низки переробок повернувся до Рідлі Скотта. Передбачалося, що одну з ролей зіграє Роберт де Ніро, але він відмовився. Його місце зайняв Джеремі Айронс.

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв'ю Леді Гагі, в якому співачка та актриса докладно розповіла про те, як проходили зйомки «Дома Гуччі»: «Хто ще міг зіграти старіючу, сексуальну, люблячу ризик суку?» — Леді Гага про свою важку роль у «Домі Гуччі«

Які фільми вийшли у прокат минулого тижня, читайте тут.

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