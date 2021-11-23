Українська співачка в інтерв'ю Собчак жорстко відповіла, чий Крим

Популярна українська співачка ЛУНА (Христина Герасимова) вважає Крим українським і своє майбутнє пов'язує з Києвом. Обговорюючи складні взаємини України та Росії з Ксенією Собчак в інтерв'ю на YouTube-каналі «Обережно: Собчак», ЛУНА розповіла, що вона не має завдання догодити всім російським громадянам своєю позицією щодо Криму, а її слухачі не мають претензій до співачки з цього приводу.

«Коли мене запитують: „Чий Крим?“, я говорю, що Крим — це Україна. У моєму розумінні це місце, куди я з дитинства їздила з мамою та татом. Ми відпочивали у Гурзуфі. Я пам'ятаю дачу Чехова, Алушту, Робочий куточок. Теплі спогади. Бабуся, яка мені смажила млинці, годувала ними, я пірнала в Чорне море і плавала. Як я можу вважати інакше? Для мене це так» , — пояснила Христина.

ЛУНА пов'язує своє майбутнє з Україною і, будучи корінною киянкою у кількох поколіннях, хоче жити в українській столиці, де планує купити квартиру.

В інтерв'ю артистка також розповіла про причини розлучення із продюсером, учасником гурту «Гриби» Юрієм Бардашем. Зараз співачка щаслива у нових стосунках та ділиться творчими планами на майбутнє. Наступної весни вона планує поїхати у тур містами України та випустити новий альбом.

Нагадаємо, 2016 року американський журнал Voguе назвав ЛУНУ проривом українського музичного андерграунду та обличчям української музичної революції, а її музику — символом змін, що відбуваються в Україні на тлі політичної обстановки, війни та нестабільної економіки.

Раніше колишній чоловік ЛУНИ Юрій Бардаш розповів про сімейні бійки. Також він висловив свою позицію щодо Криму.

Фото Instagram.com/kri_luna

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