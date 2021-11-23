Ірина Понаровська поскаржилася на цькування з боку Пугачової та розкритикувала її пристрасть до міні

Екстравагантна співачка Ірина Понаровська, яка відсудила кругленьку суму пенсії у російської держави, поділилася одкровеннями про особисте життя. Зірка стала гостею YouTube-шоу «А поговорити?» з Іриною Шихман.

Понаровська була досить категоричною у своїх висловлюваннях. Зокрема, це стосувалося Алли Пугачової. Ірина поскаржилася на цькування з боку примадонни. Каже, що Алла Борисівна не втрачала можливості, щоб зачепити її, дозволяла собі уїдливі висловлювання на її адресу. Траплялося це і під час запису «Блакитного вогника».

«Неприємно було. Зі мною говорили як трошки з чокнутою: „Ой, а хто це? А чи не блакитна кров у вас?“. Типу, йди до своїх царів та прадідів. Я не знаю якого кольору кров. Жилки блакитні, але кров наче червона. Знаєте, я народилася такою, я не знаю, що це», — розповіла Понаровська.

Також Понаровська засудила Пугачову за любов до сміливого молодіжного вбрання, особливо до міні. Вона рознесла в порох образ АБ на дні народження Анастасії Івлєєвої. Понаровська вважає, що зрілі жінки не повинні так оголюватись.

«Моя особиста думка, що є ценз, культура, об'єктивні поняття фігури, її недоліків. Худенькі ніжки — це ще не гарні. Мені це негарно. Якби я побачила такі ж шорти на Марлен Дітріх, я б те саме сказала, але чомусь вона собі цього не дозволяла», — сказала Понаровська.

Раніше Ірину Понаровську та її колишнього чоловіка Вейланда Ротта-молодшого звинуватили у крадіжці чужої дитини.

Фото Instagram.com/irinaponarovskaya

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