Ірина Понаровська розкрила правду, чому була змушена піти зі сцени

68-річна співачка Ірина Понаровська, яка розповіла про конфлікт з Аллою Пугачовою, розкрила правду, чому була змушена піти зі сцени та на довгі роки зникнути з екранів. Майже 15 років про артистку, яка виконувала «Рябиновые бусы», не було чути.

За словами Понаровської, у неї виникли серйозні проблеми зі здоров'ям.

«Я дуже хворіла. У мене був мікроінсульт, я ходила півроку з ходунками. Цього ніхто не знав. І, слава Богу» , — вперше зізналася співачка в інтерв'ю Ірині Шихман.

Понаровська також розповіла, що проблеми були не лише із руховою функцією організму, частина обличчя артистки була нерухомою.

«У мене обличчя було опущене вниз. Я оглухла на праве вухо. Цього ніхто не знає», — поділилася артистка.

Вона вважає, що своє здоров'я підірвала ще замолоду, коли захопилася дієтами. З дитинства Ірина схильна до повноти, у 13 років вона важила 78 кілограмів.

«У боротьбі за красу я худла неправильно. Ніхто не знав, як правильно, тому я це робила будь-якими можливими та неможливими способами. Я серйозний пухляш, у 13 років дівчинка важила 78 кг. Недоїдала, недопивала, багато працювала. І стався нирковий колапс. А потім пішов енергетичний перебір, який я звикла віддавати, а віддавати нікуди. Мене переклинило, і стався мікроінсульт», — розповіла Понаровська.

Це сталося у дорозі, коли Ірина їхала до Естонії. За словами Ірини, вона відновлювалася довго, спочатку медикаментозно, потім — за допомогою голкотерапії.

«Голками мене відновлювали майже два роки. А потім мені кажуть, що я надула губи. Жодного уколу в своє обличчя я не зробила ніколи!», — запевняє співачка.

Раніше Ірину Понаровську звинуватили у тому, що вона силою забрала чужу дитину.

Фото Instagram.com/irinaponarovskaya

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