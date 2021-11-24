Суперфіналісти «Танців із зірками» Ольга Харлан та Дмитро Дікусар зізналися, через що сперечаються на проекті
Суперфіналісти «Танців із зірками» Ольга Харлан та її партнер Дмитро Дікусар, яких букмекери називають фаворитами проєкту, відверто розповіли, з якими труднощами зіткнулися, як швидко порозумілися і через що сперечаються на репетиціях.
У шоу «Твій день» Оля зізналася, що не очікувала, що дійде в шоу так далеко. На початку проєкту спортсменка думала, що танцюватиме до 5−6 ефіру, адже вона не мала великої підтримки аудиторії, порівняно з представниками шоу-бізнесу, та й танцювати вона зовсім не вміла.
«Але я вірила, що завдяки своїй роботі та тандему з Дімою я зможу навчитися танцювати та пройти далі. Я не звикла здаватися», — сказала Оля.
А ось Дмитро Дікусар каже, що з першого дня не сумнівався у їхній парі, і зараз вірить у перемогу.
«Коли мені сказали, що я танцюватиму з олімпійською чемпіонкою Олею Харлан, і я побачив наші прізвища поруч, то відчув, що для мене це велика честь. Я знаю Олю вже кілька місяців і все одно щоразу ловлю себе на думці, що я танцюю зі спортсменкою номер один у світі. Я вірю в цю людину та в перемогу на 100%», — поділився Дмитро Дікусар.
За словами Харлан, між ними виникла професійна хімія з перших репетицій, але іноді буває не без суперечок.
«Я вперта і це нормально. Зізнаюся, що у мене болять ноги в туфлях і на репетиції я наголосила на тому, що в неділю ефір, і я маю звикнути. Діма ж наполягав, що я маю їх зняти і репетирувати в кросівках, щоб відточувати рухи, а не відволікатися на біль. Зрештою, я прислухалася до Діми і перевзулась, але трохи суперечок все ж таки було», — згадала Оля.
Нагадаємо, цієї неділі стане відоме ім'я переможця «Танців із зірками». За кубок змагатимуться Оля Харлан, Артур Логай та Костянтин Войтенко.
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