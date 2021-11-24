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Шоу-бізнес

Суперфіналісти «Танців із зірками» Ольга Харлан та Дмитро Дікусар зізналися, через що сперечаються на проекті

16:53 24 листопада 2021
Ольга Харлан та Дмитро Дікусар

Суперфіналісти «Танців із зірками» Ольга Харлан та її партнер Дмитро Дікусар, яких букмекери називають фаворитами проєкту, відверто розповіли, з якими труднощами зіткнулися, як швидко порозумілися і через що сперечаються на репетиціях.

У шоу «Твій день» Оля зізналася, що не очікувала, що дійде в шоу так далеко. На початку проєкту спортсменка думала, що танцюватиме до 5−6 ефіру, адже вона не мала великої підтримки аудиторії, порівняно з представниками шоу-бізнесу, та й танцювати вона зовсім не вміла.

«Але я вірила, що завдяки своїй роботі та тандему з Дімою я зможу навчитися танцювати та пройти далі. Я не звикла здаватися», — сказала Оля.

А ось Дмитро Дікусар каже, що з першого дня не сумнівався у їхній парі, і зараз вірить у перемогу.

«Коли мені сказали, що я танцюватиму з олімпійською чемпіонкою Олею Харлан, і я побачив наші прізвища поруч, то відчув, що для мене це велика честь. Я знаю Олю вже кілька місяців і все одно щоразу ловлю себе на думці, що я танцюю зі спортсменкою номер один у світі. Я вірю в цю людину та в перемогу на 100%», — поділився Дмитро Дікусар.

За словами Харлан, між ними виникла професійна хімія з перших репетицій, але іноді буває не без суперечок.

«Я вперта і це нормально. Зізнаюся, що у мене болять ноги в туфлях і на репетиції я наголосила на тому, що в неділю ефір, і я маю звикнути. Діма ж наполягав, що я маю їх зняти і репетирувати в кросівках, щоб відточувати рухи, а не відволікатися на біль. Зрештою, я прислухалася до Діми і перевзулась, але трохи суперечок все ж таки було», — згадала Оля.

Нагадаємо, цієї неділі стане відоме ім'я переможця «Танців із зірками». За кубок змагатимуться Оля Харлан, Артур Логай та Костянтин Войтенко.

Минулого ефіру продюсери ухвалили несподіване рішення — жодна з пар не залишила шоу.

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