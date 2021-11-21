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Шоу-бізнес

Войтенко чи Логай? Букмекери назвали кандидатів на виліт із «Танців з зірками»

16:35 21 листопада 2021
танці з зірками

Незадовго до виходу нового епізоду «Танців зі зірками» букмекери оголосили свого фаворита у головному танцювальному шоу країни. До пари Ольги Харлан та Дмитра Дікусара, яку судді не надто високо оцінили в минулому випуску шоу, букмекери, навпаки, виявилися прихильними. Ставки, що пара стане переможцем шоу, приймаються з коефіцієнтом 2.20.

А ось підвищені шанси залишити шоу мають пари Артур Логай та Анна Кареліна, а також Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук. За версією букмекерів, ці пари мають однакову ймовірність не дійти до фіналу. Ставки, що якась із цих пар таки стане переможцем шоу, приймаються з коефіцієнтом 3.0.

Нагадаємо, прогнози букмекерів на шоу «Танці зі зірками» не завжди виправдовувалися. Так, пару Логай — Кареліна ще з восьмого ефіру шоу включають до списків найімовірніших кандидатів на виліт, але щоразу букмекерам доводиться визнавати неправоту, а пара продовжує боротьбу.

Фото tanci1plus1/Instagram

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