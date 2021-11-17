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Шоу-бізнес

Переможці «Танців із зірками» минулих сезонів знову вийдуть на паркет

13:32 17 листопада 2021
Танці з зірками&nbsp;— судді

Популярне шоу «Танці із зірками», яке в минулому ефірі залишили Дмитро Каднай та Аліна Лі, виходить на фінішну пряму. Вже цієї неділі на телеканалі 1+1 відбудеться півфінал, у якому змагатимуться три пари.

Учасники танцюватимуть разом із переможцями минулих сезонів. Так, Артур Логай та Анна Кареліна вийдуть на паркет разом із переможницею третього сезону, акторкою Ксенією Мішиною. Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук станцюють із переможцем другого сезону Ігорем Ласточкіним. А Ольга Харлан та Дмитро Дікусар — з переможницею минулого сезону Сантою Дімопулос.


*Артур Логай та Анна Кареліна

Вперше в історії українських «Танців із зірками» другий номер для пар обиратимуть їхні конкуренти із запропонованих стилів латиноамериканської програми.


*Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук

Ведучою балкону знову буде Марія Єфросиніна.

У цьому ефірі глядачі зможуть проголосувати на офіційній сторінці шоу в Інстаграмі, чи хочуть побачити наступного сезону Дашу Астаф'єву. Співачка танцюватиме разом з Антоном Нестерком, який цього сезону виходив на паркет з Джамалою.

Нагадаємо, шоу також залишили епатажний MELOVIN та Ліза Русіна. В ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» танцівниця розповіла про скандали та дружбу на проєкті.

Також «ФАКТИ» повідомляли про те, що ведуча «Танців» Іванна Онуфрійчук вийшла офіційно заміж за мільйонера. Друге розкішне весілля зіграли у Києві.

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