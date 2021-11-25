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«Сам не живу та іншому не даю»: Лілія Сандулеса розповіла, чому розлучилася з Іво Бобулом

13:27 25 листопада 2021
Лілія Сандулеса

Народна артистка України, співачка Лілія Сандулеса розповіла про те, як вийшла заміж, а потім розлучилася з колегою Іво Бобулом, який нещодавно став членом журі шоу «Співають всі».

У програмі «ЖВЛ» вона згадала, як співак почав «нерівно дихати» в її бік, і що вона обрала його.

Втім, співачка зізналася, що їхнє сімейне життя було дуже непростим. Дует «на ура» приймала публіка, артистів запросили на гастролі до США, проте Іво Бобул відмовився.

«Навіть живучи з Бобулом разом, я намагалася все робити, думаючи, що він робитиме щось ще. Ми мали їхати вкотре до США на концерти. Він сказав, мовляв, погано почувається і не поїхав. Я відпрацювала сама», — згадала співачка і додала: «Приїжджаю, а тут виявляється… Сам не живу та іншому не даю».

Втім, Лілія Сандулеса була готова співпрацювати з Іво Бобулом і після їхнього розриву, проте співак був проти. «Я люблю, коли йдуть жінка або чоловік, то роблять це красиво — без наговорів» , — додала вона.

На відео — з 08.00.

Раніше в інтерв'ю «ФАКТАМ» Іво Бобул розповідав, як у їхній родині пережили перший карантин через ковід: «У перший карантин ми всі сиділи вдома, через що я заробив собі тромби і довелося робити операцію. Вдома нічим і не займався. Були дуже депресивні настрої, бо коли в новинах показують один негатив, де тобі взяти позитив? Проводив час із сином, але я за нього теж переживав, за рідних, дружину. У магазин із нашої родини ходив лише я».

Фото — скріншот.

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