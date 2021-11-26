26.98 / 27.21 30.14 / 30.51
Київ: +5
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Зізналася, що збрехала: Гузєєва потрапила у грандіозний скандал через Гаркаліна

11:18 26 листопада 2021
Лариса Гузєєва

Російська акторка і телеведуча Лариса Гузєєва, яка перехворіла на коронавірус, потрапила в гучний скандал через смерть Валерія Гаркаліна. Він лежав у лікарні, в сусідній палаті з Гузєєвою. Актриса, яка різко почала агітувати за щеплення від COVID-19, написала у соціальних мережах, що Гаркалін не мав щеплення.

«Валера лежав поруч зі мною, у нього не було жодного щеплення», — написала Гузєєва. Її підтримав Євген Фрідлянд, який повідомив про те, що нібито Гаркалін купив сертифікат.

«Він не щеплювався, у нього був куплений сертифікат — сам у лікарні зізнався», — написав Фрідлянд.

Після того, як спалахнув скандал і рідні Гаркаліна заявили, що він отримував аж три щеплення, Гузєєву та Фрідлянду довелося вибачатися. До того ж, Лариса звинуватила у всьому журналістів, дорікнула Андрію Малахову, що влаштував зі смерті великого актора хайп.

«Подивилася „Прямий ефір“ з Андрієм Малаховим, пам'яті Русланової та Гаркаліна, який розпочався з публікацій мого листування у коментарях на сторінці мого знайомого у ФБ. У полеміці з біснуваними ковіддисидентами я відповіла, що Гаркалін не щеплювався! Відповіла НЕ ЗНАЮЧИ, щеплений він чи ні насправді! Але тільки для того, щоб зупинити потік мракобісся антищеплення! Я не прагнула викрити Валерія, а навпаки, хотіла захистити його від зграї божевільних, яка за рахунок його імені хотіла довести свою правоту», — пише Гузєєва.

Вона запевняє, що журналісти не зверталися до неї за коментарями, а скористалися фразою.

«Офіційно заявляю: я ніколи і ніде не говорила, не писала постів про те, що Гаркалін купував сертифікат про вакцинацію. І, тим більше, не заявляла про те, що він поділився зі мною такою інформацією», — виправдалася Гузєєва.

Щоб уникнути нової хвилі скандальних коментарів, акторка закрила коментарі.

За наклеп Гузєєвій може загрожувати кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, Валерій Гаркалін не зміг подолати коронавірус, у нього було важке враження легень. Лікарі пояснили, що актор мав серцеву недостатність, негативно позначився на здоров'ї алкоголізм.

Фото Instagram.com/_larisa_guzeeva

107

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Собака та щеня

Мама-собака змусила цуценя пристойно поводитися, щоб отримати ласощі — відео насмішило мережу

Лариса Гузєєва

Зізналася, що збрехала: Гузєєва потрапила у грандіозний скандал через Гаркаліна

Ольга Харлан та Дмитро Дікусар

Суперфіналісти «Танців із зірками» Ольга Харлан та Дмитро Дікусар зізналися, через що сперечаються на проекті

Оля Цибульська

Нехай побачить коханий кум? Оля Цибульська опублікувала гарячі «оголені» кадри після концерту (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.