Зізналася, що збрехала: Гузєєва потрапила у грандіозний скандал через Гаркаліна

Російська акторка і телеведуча Лариса Гузєєва, яка перехворіла на коронавірус, потрапила в гучний скандал через смерть Валерія Гаркаліна. Він лежав у лікарні, в сусідній палаті з Гузєєвою. Актриса, яка різко почала агітувати за щеплення від COVID-19, написала у соціальних мережах, що Гаркалін не мав щеплення.

«Валера лежав поруч зі мною, у нього не було жодного щеплення», — написала Гузєєва. Її підтримав Євген Фрідлянд, який повідомив про те, що нібито Гаркалін купив сертифікат.

«Він не щеплювався, у нього був куплений сертифікат — сам у лікарні зізнався», — написав Фрідлянд.

Після того, як спалахнув скандал і рідні Гаркаліна заявили, що він отримував аж три щеплення, Гузєєву та Фрідлянду довелося вибачатися. До того ж, Лариса звинуватила у всьому журналістів, дорікнула Андрію Малахову, що влаштував зі смерті великого актора хайп.

«Подивилася „Прямий ефір“ з Андрієм Малаховим, пам'яті Русланової та Гаркаліна, який розпочався з публікацій мого листування у коментарях на сторінці мого знайомого у ФБ. У полеміці з біснуваними ковіддисидентами я відповіла, що Гаркалін не щеплювався! Відповіла НЕ ЗНАЮЧИ, щеплений він чи ні насправді! Але тільки для того, щоб зупинити потік мракобісся антищеплення! Я не прагнула викрити Валерія, а навпаки, хотіла захистити його від зграї божевільних, яка за рахунок його імені хотіла довести свою правоту», — пише Гузєєва.

Вона запевняє, що журналісти не зверталися до неї за коментарями, а скористалися фразою.

«Офіційно заявляю: я ніколи і ніде не говорила, не писала постів про те, що Гаркалін купував сертифікат про вакцинацію. І, тим більше, не заявляла про те, що він поділився зі мною такою інформацією», — виправдалася Гузєєва.

Щоб уникнути нової хвилі скандальних коментарів, акторка закрила коментарі.

За наклеп Гузєєвій може загрожувати кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, Валерій Гаркалін не зміг подолати коронавірус, у нього було важке враження легень. Лікарі пояснили, що актор мав серцеву недостатність, негативно позначився на здоров'ї алкоголізм.

Фото Instagram.com/_larisa_guzeeva

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