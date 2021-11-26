«Родаки» на полюванні: Джанабаєва та Меладзе показали свої «пригоди» у кущах

Після народження доньки Агати 42-річна Альбіна Джанабаєва та її 56-річний чоловік Валерій Меладзе почали ділитися у соцмережах атмосферними публікаціями, які ґрунтовно змінили думку шанувальників про пару. Як з'ясувалося, артисти охоче займаються вихованням дітей та багато часу проводять на природі.

Так, кілька годин тому Джанабаєва опублікувала своє фото разом з чоловіком у дивному одязі. Парочка явно не сильно дбала про свій зовнішній вигляд, віддавши перевагу міській метушні прогулянку на природі. Зважаючи на все, зіркова пара зараз перебуває за кордоном, де пробує свої сили в непростій справі — пошуку трюфелів.

«Родаки на полюванні … як думаєте на кого полюємо?» — звернулася Альбіна до передплатників.

Шанувальники досить швидко розкусили «підступний» план подружжя, яке вирушило «полювати» на знаменитий французький делікатес.

«На трюфелі»; «Трюфелі»; «Альбіно, бережіть Валерія, він найкращий артист планети Земля»; «Вмираю, які милі»; «Гарного полювання!»; «На гарний настрій», — висловилися шанувальники коментарях.

Тому «підступний задум» подружжя Валерія Меладзе було швидко викрито.

Нагадаємо, пара виховує трьох дітей. Найстаршому спадкоємцю Альбіни Джанабаєвої та Валерія Меладзе, Костянтину, виповнилося 17 років, його молодшому брату Лукі — сім. А Агаті немає ще й року.

Нещодавно Меладзе та Джанабаєва заінтригували фанатів своїми «похмурими» фото.

Фото Instagram/albinadzhanabaeva

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