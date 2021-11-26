Санта мчить до України: Андрій Данилко презентував новий новорічний супер-хіт Вєрки Сердючки
Популярний український артист Андрій Данилко вирішив перед новим роком додати яскравих барв у свій образ.
Його героїня, улюблениця українців, і не тільки, Вєрка Сердючка перериває мовчанку, що тривала, й презентує шанувальникам новий новорічний хіт.
Такий висновок можна зробити з фрагмента відеозапису, який з'явився кілька годин тому на сторінці Сердючки в Instagram.
В анонсі Вєрка у різдвяному светрі з'явилася разом зі своєю «мамою», в яку вже багато років перевтілюється подруга Данилка Інна Білоконь.
Судячи з веселих й радісних облич головних героїв, Вєрка явно «відійшла» від депресії та вирішила завершити англомовний альбом, який був практично готовий ще восени.
«До уваги всіх, хто святкує! Дуже скоро…», — сказано у повідомленні, яке супроводжується хештегом #wildchristmas.
А знаючи здібності артиста «передбачати» очікування шанувальників, можна не сумніватися, що нова пісня, напевно, стане новим хітом Данилка, який займе перші місця у хіт-парадах пострадянських країн.
Втім, чекати справді залишилося недовго, і скоро з усіх колонок й стереосистем напевно лунатиме «Wild Christmas».
Шанувальники Сердючки вже пишуть захоплені коментарі під постом.
Нагадаємо, минулого року Данилко перед самим Новим роком захворів на коронавірус. І йому довелося відмінити виступ.27
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter