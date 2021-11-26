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Санта мчить до України: Андрій Данилко презентував новий новорічний супер-хіт Вєрки Сердючки

22:33 26 листопада 2021
Данилко

Популярний український артист Андрій Данилко вирішив перед новим роком додати яскравих барв у свій образ.

Його героїня, улюблениця українців, і не тільки, Вєрка Сердючка перериває мовчанку, що тривала, й презентує шанувальникам новий новорічний хіт.

Такий висновок можна зробити з фрагмента відеозапису, який з'явився кілька годин тому на сторінці Сердючки в Instagram.


В анонсі Вєрка у різдвяному светрі з'явилася разом зі своєю «мамою», в яку вже багато років перевтілюється подруга Данилка Інна Білоконь.

Судячи з веселих й радісних облич головних героїв, Вєрка явно «відійшла» від депресії та вирішила завершити англомовний альбом, який був практично готовий ще восени.

«До уваги всіх, хто святкує! Дуже скоро…», — сказано у повідомленні, яке супроводжується хештегом #wildchristmas.

А знаючи здібності артиста «передбачати» очікування шанувальників, можна не сумніватися, що нова пісня, напевно, стане новим хітом Данилка, який займе перші місця у хіт-парадах пострадянських країн.

Втім, чекати справді залишилося недовго, і скоро з усіх колонок й стереосистем напевно лунатиме «Wild Christmas».

Шанувальники Сердючки вже пишуть захоплені коментарі під постом.

Нагадаємо, минулого року Данилко перед самим Новим роком захворів на коронавірус. І йому довелося відмінити виступ.

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