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Шрами на голові та різке схуднення: Лепс налякав шанувальників своїм зовнішнім виглядом

10:41 29 листопада 2021
Григорій Лепс

Російський співак Григорій Лепс налякав шанувальників хворобливим виглядом. Поява артиста на прем'єрі фільму «Бумеранг» Петра Буслова у Москві породила нові чутки про серйозні проблеми зі здоров'ям. Лепс сильно схуд, а на його голові видно значні шрами. Сам співак не коментує здоров'я. А в оточенні артиста запевняють, що він чудово почувається. Схуд нібито завдяки здоровому способу життя, а шрами — це наслідок пластичних операцій із пересадки волосся.

«Шрамам цим уже більше місяця, та він їх і не приховує. Рубці залишилися після операції з пересадки волосся, яку Григорій робив за кордоном восени. Причому не вперше: раніше проходив цю процедуру ще двічі — в Америці та Кореї. Років зо три тому були схожі шрами. Але що робити, адже артистові важливо добре виглядати і підтримувати себе у формі!», — пише «СтарХіт».

Раніше 59-річний Лепс розповідав, що серйозно ставиться до свого здоров'я. Вже кілька років веде правильний спосіб життя, активно займається спортом: плаває, багато ходить, займається у спортзалі.

Раніше дизайнер Андре Тан розповів про наслідки операції з пересадки волосся. За його словами, це дуже болісна процедура.

Фото Instagram.com/gvleps

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