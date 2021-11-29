Володимир Остапчук вляпався у скандал через гучну вечірку в День пам'яті жертв Голодомору

Телеведучий та шоумен Володимир Остапчук, якому знадобилася допомога медиків після нещодавнього виступу у Харкові, потрапив у скандал через гучну вечірку у Львові у День пам'яті жертв Голодомору. Відомі блогери гуляли у Будинку вчених на дні народження Олександра Заліско. Фото та відео веселощів вони ділилися в соцмережах. Володимир Остапчук також показав у сторіс, як розважалися на БДСМ-вечірці. Він був ведучим цього дійства. На святкуванні також були присутні Олександр Волошин, Саша Бо, Богдан Шелудяк, Наталі Литвин та інші.

Щоправда, згодом він видалив фото.

Вечірка блогерів викликала обурення у мережі. Так, львів'янин Володимир Беньо на своїй сторінці у Facebook звернувся до свідомих українців, міжнародних та українських рекламодавців, завдяки яким блогери заробляють непогані гроші.

«Невелике чтиво, про моральну бідність і духовний кретинізм, людей, яких створили маси. У день пам'яті жертв, закатованих штучно створеним кривавим режимом, Голодоморів в Україні, 1921−22, 1932−33, 1946−47 зробили в об'єкті національної спадщини, за 500 м від пам'ятника, де сотні львів'ян усіма сім'ями одночасно йшли ставити лампадки та свічки пам'яті, — те, за що соромно має бути всім свідомим українцям», — написав Володимир.

Користувачі в мережі підтримали його в коментарях, залишаючи повідомлення, що засуджують вечірку.

Володимир Остапчук поки що на інцидент не відреагував. А ось її організатор Заліско виправдався в Інстаграмі. Говорить, що багато років святкує свій день народження.

«Ніякого року це не турбувало нікого. То чому турбує цього року? Може, насправді не турбує? А це чергова нагода звинуватити когось у чомусь? Я дійсно поважаю людей, які дійсно вшановують пам'ять жертв голодомору. Ставлять свічку» і свідомо думають про це. Але таких меншість. І вони тут не кричать. Вони щиро роблять те, що їм велить серце", — написав Заліско.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, скільки блогери заробляють у соціальних мережах.

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