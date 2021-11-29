«Привіт опа новий рік»: Каменських у сукні казкової принцеси виконала «сексуальний танець»

Український репер та продюсер Потап (Олексій Потапенко) разом з гуртом Mozgi записали напередодні Нового року пісню, яка цілком може стати новим святковим хітом. Для її просування він використав відео своєї дружини NK (Насті Каменських), любительки відзначати Новий рік на кілька днів раніше.

Потап розмістив відео в Instagram.

«Моя принцеса!» — написав Потап, додавши, що ролик був знятий у Дубаї.

На відео Настя танцює під приспів пісні «Доброго дня, оп-па, Новий рік» у сукні з величезним декольте, що оголює груди — як танцівниця з екранізації арабських казок.

Під пісню співачка ефектно плескає в долоні та навіщось повертає голову ефектним жестом.

Попри невигадливий мотив та нехитрі слова, відео викликало схвалення у фоловерів Потапа та Насті. Фанати пишуть, що Настя — головна підтримка Потапа у його творчості. Шанувальники не лише у захваті від пісні. Вони не забувають і про красу Каменських, називають її богинею, красунею, королевою, найяскравішою жінкою України.

Настя Каменських уже повністю готується до новорічних концертів. Співачка ретельно продумує святковий образ, заздалегідь вибирає вбрання та аксесуари, особливо для виступів та телепроєктів. Один з образів Настя вже розсекретила.

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