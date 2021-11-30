«Він стає все більшим з кожним роком»: 55-річна Сальма Хайєк вразила фанатів розкішним бюстом у купальнику

55-річна мексикано-американська кінозірка Сальма Хайєк порадувала своїх фанатів новим фото без макіяжу та в купальнику з написом «Original Gucci», вразивши їх своїм розкішним декольте.

«Це не мій гардероб для „Дома Гуччі“, але я все одно дуже рекомендую його», — підписала пост актриса, яка зіграла одну з ролей у фільмі «Дом Гуччі» з Леді Гагою у головній ролі.

Підписники були у захваті побачивши бюст Сальми. «Він стає дедалі більше з кожним роком», «Ця фотографія зламає Інтернет», «О, Боже! Майте милосердя!», «Королева краси», — писали у коментарях.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Сальма Хайєк та її дочка розповіли, що в їхньому будинку живуть привиди.

Фото Instagram

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