27.10 / 27.33 30.59 / 30.98
Київ: -1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Він стає все більшим з кожним роком»: 55-річна Сальма Хайєк вразила фанатів розкішним бюстом у купальнику

0:10 1 грудня 2021
Сальма Хаєк

55-річна мексикано-американська кінозірка Сальма Хайєк порадувала своїх фанатів новим фото без макіяжу та в купальнику з написом «Original Gucci», вразивши їх своїм розкішним декольте.

«Це не мій гардероб для „Дома Гуччі“, але я все одно дуже рекомендую його», — підписала пост актриса, яка зіграла одну з ролей у фільмі «Дом Гуччі» з Леді Гагою у головній ролі.

Підписники були у захваті побачивши бюст Сальми. «Він стає дедалі більше з кожним роком», «Ця фотографія зламає Інтернет», «О, Боже! Майте милосердя!», «Королева краси», — писали у коментарях.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Сальма Хайєк та її дочка розповіли, що в їхньому будинку живуть привиди.

Фото Instagram

19

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Газ

«Нафтогаз» скасовує тариф «Річний»: що робити споживачам

Термінал та смартфон

Усі розрахунки лише «через касу»: нові правила роботи ФОПів

Перерахунок пенсій з 1 грудня: пощастить п&#39;яти категоріям пенсіонерів

Перерахунок пенсій з 1 грудня: пощастить п'яти категоріям пенсіонерів

зарплата

В Україні піднімають посадові оклади за Єдиною тарифною сіткою та мінімальну зарплату

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.