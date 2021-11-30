Дядя Жора у комедії «Мій дідусь — Дід Мороз» та «Оселя зла» без Міли Йовович: що подивитися у кіно з 2 грудня

У четвер, 2 грудня, в український прокат виходять чотири фільми, зокрема комедія «Мій дідусь — Дід Мороз», знята вітчизняними кінематографістами. Шанувальників скандинавського кінематографа може зацікавити драма «Смак голоду» з Ніколаєм Костер-Вальдау, зіркою «Гри престолів» у головній ролі. Тих, хто любить екранізацію класичної літератури, прокатники вирішили порадувати німецько-австрійською драмою «Хід короля», яку знято за мотивами новели Стефана Цвейга. Нарешті, на шанувальників фільмів жахів чекає зустріч з новою версією «Оселі зла», але вже без Міли Йовович.

«Мій дідусь — Дід Мороз»

(6+, Україна, Ukrainian Film Distribution, комедія)

В останній день року дев'ятирічний хлопчик вирушає на пошуки свого дідуся, який, як він упевнений, є Дідом Морозом. Дорогою до столиці, а саме туди прямує герой фільму, на нього чекає чимало пригод і зустрічей з новими знайомими, не всі з яких є хорошими людьми. Шукати зниклого хлопчика кидається його мама.

Сімейну комедію зняв режисер та сценарист Сергій Шляхтюк. Це його дебют на великому екрані. До цього він знімав переважно музичні кліпи та грав ролі другого плану. Маленького шукача пригод зіграв дебютант Лев Пічахчі. Роль його мами дісталася актрисі та моделі Наталії Бадер. З'явиться на екрані й популярний комік Дядя Жора. Прем'єру фільму було заплановано ще на кінець грудня минулого року, проте завадила пандемія коронавірусу.

«Смак голоду»

(16+, Данія — Швеція, Zentropa, драма)

Вони мали все для щастя — кохання, дітей, улюблену роботу. Але мріяли вони про інше — визнання. Пара мала чудовий ресторан у Копенгагені, і вони прагнули заробити зірку Мішлен для свого закладу. І задля досягнення цієї мети були готові на все. У буквальному сенсі…

Зняв фільм данський режисер Крістофер Бое, відомий за фільмами «Реконструкція», «Все буде добре» та серіалу «Допит». Головні ролі виконали Катрін Розенталь (серіал «Міст») та Ніколай Костер-Вальдау («Гра престолів»). В інтернеті фільм відомий як «Смак життя».

«Хід короля»

(16+, Німеччина — Австрія, German Walker + Worm Film, драма)

Фільм є екранізацією твору Стефана Цвейга «Шахова новела». Головний герой — відомий віденський нотаріус після аншлюсу опиняється у катівнях гестапо. Нацисти хочуть отримати від нього доступ до рахунків та багатств монастирів, справи яких вів юрист. Нотаріуса тримають в одиночній камері та піддають постійному психологічному тиску. Єдиним порятунком для його свідомості стають шахи. Йому вдається вкрасти книгу про цю гру та описи різних партій. В'язень ліпить з хлібного м'якуша шахові фігурки та розігрує в камері справжні баталії, граючи сам із собою.

Зняв картину Філіпп Штьольцль, який робив музичні кліпи на пісні Мадонни, Міка Джаггера, культових гуртів Rammstein та The Rasmus. Крім того, в Європі мали успіх його біографічні драми «Гете!» та «Лікар. Учень Авіценни». Головну роль виконав Олівер Мазуччі, зірка серіалу «Темрява» та гучного фільму «Робота без авторства». Його партнером став відомий німецький актор Альбрехт Шух, зірка «Берлін Александерплац». Німеччина висунула «Хід короля» (в інтернеті відомий як «Королівська гра») на здобуття премії «Оскар» у номінації «Найкращий іноземний фільм».

«Оселя Зла: Вітаємо у Раккун-Сіті»

(16+, Німеччина — США, Sony Pictures, фільм жахів, бюджет — 25 мільйонів доларів)

Фільм заснований на популярних комп'ютерних іграх Resident Evil 1 та 2. Він є перезавантаженням відомої кінофраншизи «Оселя зла», зіркою якої була Міла Йовович. Режисером виступив британець Йоханнес Робертс. Він давно відомий любителям жахів, зняв фільми «Проклятий ліс», «Проклята школа», «Синя безодня».

Робертс не став далеко відходити від сюжету ігор. Дія відбувається на території, яка колись належала великій фармацевтичній компанії Umbrella Corporation. Вона розорилася, а в її секретній лабораторії спить Зло, здатне знищити людство. Врятувати людей може лише невелика група тих, хто не заразився і не перетворився на зомбі.

У фільмі знялися Ханна Джон-Кеймен («Людина-мурашка і Оса»), Кая Скоделаріо («Той, що біжить у лабіринті»), Том Хоппер (серіал «Чорні вітрила»), Роббі Амелл (серіал «Флеш»). У США та Канаді картина вийшла у прокат 25 листопада і зібрала поки що 13,9 мільйона доларів.

Трейлери фільмів, які вийшли у прокат тижнем раніше, дивіться тут.

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