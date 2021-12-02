27.22 / 27.44 30.72 / 31.08
Київ: +3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Я не натискав на курок»: Алек Болдвін розплакався, розповідаючи про вбивство телеоператорки-українки в інтерв'ю (відео)

10:42 2 грудня 2021
Алек Болдвін у сльозах

Голлівудський актор Алек Болдвін, який випадково застрелив телеоператорку-українку Галину Гатчінс на знімальному майданчику фільму-вестерна «Раст», дав своє перше після трагедії інтерв'ю телеканалу ABC.

Анонс бесіди з журналістом Джорджем Стефанопулосом було опубліковано у соцмережах. У ньому Алек не стримав сліз, згадуючи про те, що сталося. І заявив, що він «не натискав на курок пістолета», з якого було вбито Галину.

«Курок не був натиснутий. Я не натиснув на спусковий гачок… Я б ніколи не направив на когось пістолет і не натиснув би на курок. Ніколи», — сказав актор. Він стверджує, що зброя спрацювала незрозумілим чином після того, як він узяв її до рук.

Актор також сказав, що не має уявлення, як у пістолеті виявився бойовий патрон. "Хтось зарядив його справжньою кулею", - сказав актор.

Про Галіну Болдвін сказав, що її «любили всі, хто працював із нею». І назвав інцидент на зніманні «найгіршим з усього, що сталося у його житті». Він досі не може повірити у те, що відбулося.

Раніше «ФАКТИ» писали — «Він зіграв у російську рулетку»: проти Алека Болдвіна подали ще один позов через загибель Галини Гатчінс.

482

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсіонер

Понаднормативний стаж, доплати інвалідам та УБД, мінімалка: з 1 грудня українцям перерахують виплати

Оля Цибульська

«Якщо більше нічого показати»: кума DZIDZIO напідпитку здивувала архівним відео без нижньої білизни

Пенсіонери

Як в Україні виросли пенсії з 1 грудня: детальна інфографіка від ПФУ

Перерахунок пенсій з 1 грудня: пощастить п&#39;яти категоріям пенсіонерів

Перерахунок пенсій з 1 грудня: пощастить п'яти категоріям пенсіонерів

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.