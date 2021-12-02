«Я не натискав на курок»: Алек Болдвін розплакався, розповідаючи про вбивство телеоператорки-українки в інтерв'ю (відео)

Голлівудський актор Алек Болдвін, який випадково застрелив телеоператорку-українку Галину Гатчінс на знімальному майданчику фільму-вестерна «Раст», дав своє перше після трагедії інтерв'ю телеканалу ABC.

Анонс бесіди з журналістом Джорджем Стефанопулосом було опубліковано у соцмережах. У ньому Алек не стримав сліз, згадуючи про те, що сталося. І заявив, що він «не натискав на курок пістолета», з якого було вбито Галину.

«Курок не був натиснутий. Я не натиснув на спусковий гачок… Я б ніколи не направив на когось пістолет і не натиснув би на курок. Ніколи», — сказав актор. Він стверджує, що зброя спрацювала незрозумілим чином після того, як він узяв її до рук.

Asked by @GStephanopoulos як реальний бюлетень про «Rust» set, Alec Baldwin says: «I have no idea. Один-єдиний put a live bullet in a gun. A bullet that wasn't even supposed to be on the property.»



Watch TOMORROW 8pm ET on ABC and stream later on @hulu. https://t.co/fJQly1za1T pic.twitter.com/OnpDuYERiC - ABC News (@ABC) December 1, 2021

Актор також сказав, що не має уявлення, як у пістолеті виявився бойовий патрон. "Хтось зарядив його справжньою кулею", - сказав актор.

Про Галіну Болдвін сказав, що її «любили всі, хто працював із нею». І назвав інцидент на зніманні «найгіршим з усього, що сталося у його житті». Він досі не може повірити у те, що відбулося.

AN @ABC EXCLUSIVE: @GStephanopoulos has 1st exclusive interview with Alec Baldwin following the deadly shooting on the set of “Rust.”



Watch the primetime special event TOMORROW 8pm ET на ABC і stream next day on @Hulu . pic.twitter.com/uX5jiEkQgG - Good Morning America (@GMA) December 1, 2021

Раніше «ФАКТИ» писали — «Він зіграв у російську рулетку»: проти Алека Болдвіна подали ще один позов через загибель Галини Гатчінс.

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