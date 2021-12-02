Лілія Ребрик «стала екстрасенсом» та «зарядила» для українців пост у мережі на успіх та удачу: «Оп, і ти вже з бенгальським вогнем у руці»

Популярна українська телеведуча та актриса Лілія Ребрик, яка нещодавно показала, як її сім'я готується до свят, «поділилася» з українцями частинкою своєї «успішності» та «зарядила» для цього свій пост у соцмережах.

У Instagram вона опублікувала миле фото, на якому позує на лавці у джинсах та пальто кремового кольору, закутавшися у масивний в'язаний шарф.

Телеведуча зраділа зимі, що настала, — багато в чому завдяки тому, що прийдуть новорічні свята, які зберуть разом усю сім'ю.

«Привіт, зима! Ну що? Відлік до нового року стартував! Зазвичай цей місяць пролітає так швидко, що навіть моргнути не встигаєш: здавалося б, тільки заплющив очі, відкрив — оп! а ти вже з бенгальським вогнем у руці загадуєш новорічне бажання і рахуєш останні хвилини старого року!» — написала Лілія, додавши, що «пост заряджений на те, щоб все встигалося та здійснювалося».

Також вона звернулася до своїх шанувальників із питанням про те, що б їм хотілося встигнути зробити в році, що закінчується.

Фоловери телеведучої охоче відгукнулися на її прохання.

Раніше Лілія Ребрик, яка брала участь у детектив-шоу «Маска», розповіла, як приховувала це від рідних та як її мало не розсекретили вдома.

Фото Лілії Ребрик із соціальних мереж.

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