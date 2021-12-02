27.18 / 27.40 30.69 / 31.06
Київ: +3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Покарали» Козловського за запізнення: кума DZIDZIO з дівчатами-колегами влаштували «темну» співаку

22:57 2 грудня 2021
Цибульська та Козловський

Популярна співачка та кума DZIDZIO Оля Цибульська любить показувати у своєму акаунті у соцмережах не тільки моменти особистого життя, а й цікаві події, що трапляються з нею на роботі.

Як відомо, на одному з телеканалів співачка веде шоу з Віталієм Козловським.

Днями Оля опублікувала у сторіс Instagram ролик про те, як вона разом з колегами вирішили «покарати» Віталія за часті запізнення.

Коли Козловський вкотре не з'явився вчасно для початку зйомок, дівчата сховалися у коморі поряд з гримеркою, де намагалися «не іржати голосно» протягом 10 хвилин.

Але Віталій виявився «тим ще кадром» і швидко розкусив «змовниць». Зайшовши в порожню гримерну, він безпомилково вирахував, де можуть перебувати учасниці зйомок, й одразу ж подався туди.

Бувши захопленими зненацька, дівчата одразу ж зчинили страшний галас, у якому чулися незадоволені закиди Віталію за запізнення.

Але Козловський, як досвідчений серцеїд, одразу ж зумів змусити колег замовкнути, попросивши «не псувати йому контенту».

Тим не менш, він, можливо, і запам'ятає урок, який йому влаштували Оля з подругами, і надалі не спізнюватиметься. Про що співачка напевно напише у соціальній мережі.

Читайте також: «Привіт, я KAZKA»: Саша Зарицька розкрила правду про знайомство з Андрієм Данилком

97

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсіонер

Понаднормативний стаж, доплати інвалідам та УБД, мінімалка: з 1 грудня українцям перерахують виплати

Касовий апарат

У Раді запропонували відкласти обов'язкове застосування бізнесом РРО до 2023 року: що відомо

Принц Жак та принцеса Габріелла

«Діти на домашньому навчанні»: князь Монако натякнув на проблеми у монаршій сім'ї

Зарицька

«Привіт, я KAZKA»: Саша Зарицька розкрила правду про знайомство з Андрієм Данилком

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.