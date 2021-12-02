«Покарали» Козловського за запізнення: кума DZIDZIO з дівчатами-колегами влаштували «темну» співаку

Популярна співачка та кума DZIDZIO Оля Цибульська любить показувати у своєму акаунті у соцмережах не тільки моменти особистого життя, а й цікаві події, що трапляються з нею на роботі.



Як відомо, на одному з телеканалів співачка веде шоу з Віталієм Козловським.



Днями Оля опублікувала у сторіс Instagram ролик про те, як вона разом з колегами вирішили «покарати» Віталія за часті запізнення.



Коли Козловський вкотре не з'явився вчасно для початку зйомок, дівчата сховалися у коморі поряд з гримеркою, де намагалися «не іржати голосно» протягом 10 хвилин.

Але Віталій виявився «тим ще кадром» і швидко розкусив «змовниць». Зайшовши в порожню гримерну, він безпомилково вирахував, де можуть перебувати учасниці зйомок, й одразу ж подався туди.

Бувши захопленими зненацька, дівчата одразу ж зчинили страшний галас, у якому чулися незадоволені закиди Віталію за запізнення.

Але Козловський, як досвідчений серцеїд, одразу ж зумів змусити колег замовкнути, попросивши «не псувати йому контенту».

Тим не менш, він, можливо, і запам'ятає урок, який йому влаштували Оля з подругами, і надалі не спізнюватиметься. Про що співачка напевно напише у соціальній мережі.

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