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Софія Ротару прибула до Москви для запису «Пісні року»: які пісні виконає народна артистка

10:51 3 грудня 2021
Софія Ротару

Відома співачка Софія Ротару, як і збиралася, приїхала до Москви, де на 4 грудня плануваний запис ювілейної передачі «Пісня року».

1 грудня співачка була на «Мосфільмі» — відео з кіностудії виклали на одному з фан-акаунтів Ротару.

1 грудня Софія Михайлівна відвідала студію «Мосфільму», де відбувся запис новорічного вогника. На ньому вона виконала вже уподобану багатьма «Ледяные дожди» і якусь «нову» пісню.

Але головною метою візиту артистки у столицю країни-агресора стане запис 4 грудня у московському Палаці спорту «Мегаспорт» «Пісні року», яка у 2021 році відзначає своє 50-річчя.

Ім'я Софії Ротару стоїть першим у списку учасників «Пісні року-2021». Крім Ротару, на сцені Палацу спорту виступить ще понад три десятки зірок. Серед них Філіп Кіркоров, Ірина Алегрова, Ігор Крутий, Григорій Лепс, Микола Басков та багато інших. Є й представники українського шоу-бізнесу. Зокрема, Ані Лорак та Таїсія Повалій.

Нагадаємо, що на заході, присвяченому 20-річчю «Тату» «крутили» хіт гурту «Нас не догонят» у виконанні Софії Ротару та Алли Пугачової.

Фото Софії Ротару із соціальних мереж

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