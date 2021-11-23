Знаковий трек артисток великої епохи: Пугачова та Ротару підірвали Мережу виконанням пісні гурту «Тату» (відео)

Відомі співачки Алла Пугачова та Софія Ротару, яка раніше зібралася до Москви на грудневий запис «Пісні року», заспівали дуетом хіт гурту «Тату» «Нас не догонят».

Щоправда, це сталося понад десять років тому, але їхній дует знову став актуальним у зв'язку з 20-річчям «татушок», пише «Собеседник».

Стверджується, що за відсутності двох головних зірок — Олени Катиної та Юлі Волкової — саме Ротару та Пугачова стали центральними фігурами проекту, хоч на концерті їх і не було — було представлено студійну версію.

«Алла Борисівна та Софія Михайлівна вперше цю пісню виконали у 2009 році. Це були „Різдвяні зустрічі“ Алли Пугачової. Є запис. Ці дві прекрасні жінки з чудовим менеджментом нам дуже допомогли: дали свій вокал для того, щоб його використати. Наразі ми написали нове аранжування і все з ними затвердили» , — заявив співпродюсер триб'ют-шоу Олексій Волк.

Відео виклали на одному з фанських акаунтів.

Шанувальники із захопленням сприйняли пісню у виконанні улюблених артисток.

Раніше Максим Галкін, внесений до «чорного списку» виконавців, яким заборонена діяльність на території України, виклав у мережу сімейне відео, показавши, як Алла Пугачова та їхня дочка Ліза займаються музикою та імпровізують.

Фото — скріншот.

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