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«Просто красуні»: Галкін показав «спільні імпровізації» Пугачової та доньки Лізи

20:40 19 листопада 2021
«Просто красуні»: Галкін показав «спільні імпровізації» Пугачової та доньки Лізи

Максим Галкін, який опинився під санкціями СБУ, знову виклав у мережу сімейне відео, показавши, як Алла Пугачова та їхня дочка Ліза імпровізують у грі на роялі.

«Ліза та Алла, спільні імпровізації», — підписав він ролик.

Автори захоплених коментарів у т.ч. вказали на безумовний талант Лізоньки, яким вона природно, завдячує генам Примадонни.

Зазначимо, що у нещодавньому інтерв'ю КП ведуча YouTube-шоу «А поговорити?» Ірина Шихман розповіла про несподіване визнання Максима Галкіна, яке він зробив під час розмови із нею.

Виявляється, 44-річний Галкін вже обговорив із 71-річною дружиною, як він виховуватиме дітей після її смерті.

«Звичайно, ми обговорюємо цей варіант розвитку подій. Алла часто каже: „Я хочу встигнути їх чогось навчити“. Алла — неймовірна мати, найкраща з усіх», — сказав він.

Нагадаємо, раніше музикант Стас Намін, який дружить із зірковим сімейством і часто буває у них у гостях, зазначив, що навіть удома Максим та Алла Борисівна, незважаючи на 10-річний шлюб, демонструють дивовижну ніжність один до одного, яка не залишає байдужими нікого з знайомих.

Фото instagram.com/maxgalkinru/

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