У Києві обікрали елітний автомобіль Ірини Федишин: що зняли з Porsche співачки

Невідомі «осліпили» машину української співачки Ірини Федишин, яка нещодавно потрапила у ДТП.

Як повідомляє ICTV, з її Porsche, яке співачка залишила біля будинку вдень, зняли фари та бічні дзеркала.

Співачка розповіла, що викликала поліцію, яка тепер розбирається із цим інцидентом. Можливо, у цьому правоохоронцям допоможуть записи з камер відеоспостережень, встановлених у районі.

Ірина Федишин каже, що вона була «у шоці», коли виявила крадіжку. За приблизними розцінками, лише одна фара для її автомобіля може коштувати 20−25 тисяч гривень.

А нещодавно співачка та її чоловік стали жертвами аферистів. Ірина Федишин розповіла, що вони із чоловіком хотіли передати посилку з Києва до Тернополя за допомогою сервісу BlaBlaCar. Водій погодився, але сказав, що він затримується та попросив чоловіка співачки Віталія «оплатити через касу поїздку на BlaBlaCar». Платіж не проходив, і водій запропонував скористатися функцією «поповнення мобільного рахунку». Отримавши від чоловіка 200 гривень, «водій» відключив телефон.

Фото Ірини Федишин із соціальних мереж

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