27.17 / 27.38 30.62 / 30.99
Київ: +2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

У Києві обікрали елітний автомобіль Ірини Федишин: що зняли з Porsche співачки

13:08 3 грудня 2021
Ірина Федишин

Невідомі «осліпили» машину української співачки Ірини Федишин, яка нещодавно потрапила у ДТП.

Як повідомляє ICTV, з її Porsche, яке співачка залишила біля будинку вдень, зняли фари та бічні дзеркала.

Співачка розповіла, що викликала поліцію, яка тепер розбирається із цим інцидентом. Можливо, у цьому правоохоронцям допоможуть записи з камер відеоспостережень, встановлених у районі.

Ірина Федишин каже, що вона була «у шоці», коли виявила крадіжку. За приблизними розцінками, лише одна фара для її автомобіля може коштувати 20−25 тисяч гривень.

А нещодавно співачка та її чоловік стали жертвами аферистів. Ірина Федишин розповіла, що вони із чоловіком хотіли передати посилку з Києва до Тернополя за допомогою сервісу BlaBlaCar. Водій погодився, але сказав, що він затримується та попросив чоловіка співачки Віталія «оплатити через касу поїздку на BlaBlaCar». Платіж не проходив, і водій запропонував скористатися функцією «поповнення мобільного рахунку». Отримавши від чоловіка 200 гривень, «водій» відключив телефон.

Фото Ірини Федишин із соціальних мереж

69

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсія в Україні

Пенсії в Україні перерахували: хто отримає до кінця місяця на 400 грн більше

Касовий апарат

У Раді запропонували відкласти обов'язкове застосування бізнесом РРО до 2023 року: що відомо

Еліна Мбані

«Жінка-анаконда»: оголена красуня з «Жіночого кварталу» вразила шанувальників своїм «диким» поглядом

Андрій та Юлія Пʼятови

«Ми полетіли, а аеропорт розбомбили слідом за нами»: дружина Пʼятова про жахіття переїзду в «нелюбий» Київ

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.