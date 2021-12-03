«Друге місце — це не круто»: Дікусар розповів, чому розчарований фіналом «Танців зі зірками»

У п'ятому сезоні «Танців з зірками» парі Ольга Харлан та Дмитро Дікусар дісталося срібло. Олімпійська чемпіонка задоволена, а її партнер не приховує розчарування. Дікусару четвертий раз поспіль не дістається перше місце. До того ж, йому не дали висловитися у прямому ефірі фіналу.

На думку танцівника, «друге місце — це не круто». Про це він заявив в інтерв'ю ведучій бекстейджу «Танців з зірками» Мілі Єрємєєвій.

«Я розчарований. Я вважаю це нечесним. І не тому, що я скривджений, не тому, що я не маю кубка, він мені не потрібен», — зізнався Дікусар.

Він зазначив, що його партнерка Ольга Харлан за чотири місяці на проєкті зробила шалений прогрес. Йому було б не соромно за неї, якби продюсери шоу влаштували танцювальний батл лише для зіркових учасників.

«Упевнений, якби все було дуже чесно, ми поставили б танцівників у ряд, включили б музику і подивилися, що відбудеться, думаю, там було б усе очевидно. Нехай це буде на совісті тих, хто брав у цьому участь», — додав танцівник.

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Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy

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