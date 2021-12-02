«Щодня репетирували з десятої ранку до десятої вечора»: переможець «Танців з зірками» Артур Логай не вірив у перемогу

Тринадцять тижнів тривала танцювальна битва на паркеті проєкту «Танці з зірками» («1+1»). З чотирнадцяти пар, що стартували на початку, до суперфіналу дійшли три : Ольга Харлан та Дмитро Дікусар, Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук, Артур Логай та Ганна Кареліна. У суперфіналі кожна пара виконувала три танці , а долю переможця вирішувало спільне голосування суддів та глядачів. В результаті перше місце посіли Артур Логай та Ганна Кареліна. Відомий актор, зірка серіалу «Моя улюблена Страшко» Артур Логай каже, що за все, що сталося на проєкті, вдячний своїй партнерці. І саме в Ганни вдома тепер стоятиме кубок переможця «Танців з зірками».

«За Костянтина Войтенка та Роксоляну Маланчук ми з Анею не вболівали»

— Артуре, як почуваєтеся після перемоги?

— Чесно сказати, ще не прийшов до тями. Одразу після завершення проєкту ми мали святкування, на якому були присутні всі, хто мав відношення до виробництва «Танців з зірками». Зізнаюся, воно затяглося до ранку. Після суперфіналу мені практично не вдалося поспати. Я лише заїхав додому, перепочив, переодягся і знову на канал — для зйомок у програмі «Твій день».

— Судячи з бурхливої реакції під час оголошення переможців, ви, схоже, не вірили, що головний приз опиниться у ваших руках.

— Знаєте, це відчуття з'явилось у мене вранці, напередодні суперфіналу. Просто ми з Анею відпустили постійні думки про те, що неодмінно маємо перемогти. Домовилися, що нам просто дуже хочеться танцювати, а там що буде те й буде. У мене було внутрішнє відчуття, що швидше не переможемо. Бачите, а трапилося навпаки.

— Що змушувало вас так думати?

— Мабуть, я просто неправильно трактував те почуття, яке мав усередині. Мандраж перед виходом на паркет говорив лише про те, що я маю йти танцювати і все буде круто. Насправді ми з Анею зробили, станцювали і сказали на паркеті все, що хотіли.

— І тут переможцем називають вашу пару! Що відчули у цей момент?

— Чесно кажучи, секунди зо дві я намагався зрозуміти сенс слів Юрія Горбунова — ми отримали друге чи перше місце?! Тут побачив, що Аня починає радіти і зрозумів, що переможці саме ми. Це були якісь імпульсні емоції, коли поєднуються радість, захоплення, нерозуміння того, що відбувається. Знаєте, таке відчуття, наче мене накрила лавина. І, на мою думку, вона ще не зійшла.

— Хто, якщо не ваша пара, міг би стати переможцем сезону?

— Звичайно, ми вболівали за себе — це цілком природно. І за Олю Харлан. Зізнаюся, для мене була честь виходити на один паркет із такою знаменитою спортсменкою. Вона, як і всі ми, за три місяці зробила величезний ривок у танцях. А ще в Олі велике серце… Мені здавалося, якщо переможемо не ми, а Ольга та Дмитро Дікусар, це теж буде чудовий варіант.

Ольга Харлан та Дмитро Дікусар посіли друге місце

— А Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук?

— За них ми не вболівали.

— Під час проєкту ваші пари постійно зіштовхували.

— Просто у нас із Костею різні погляди на багато речей. Сильно відрізняємося характером і, можливо, в чомусь не зійшлися.

«Танці здавались мені чимось незбагненним»

— Ви схудли під час проєкту?

— На терези не ставав. Але за відчуттями й візуально втратив близько п'яти кілограмів. Так, я активно працював, але при цьому добре їв. При великих фізичних навантаженнях дуже важливо дотримуватись дисципліни харчування.

— Пам'ятаєте, коли отримали запрошення стати учасником проєкту?

— Звісно. Це сталося влітку. Я обідав на території кіностудії, коли в мене задзвонив телефон, і дівчина запропонувала взяти участь у проєкті «Танці з зірками». Я ще не зовсім зрозумів і перепитав: «А ви не помилилися номером?!» Звісно, був приємно здивований. Тоді танці здавались мені чимось незбагненним.

— Ви ніколи до того не танцювали?

— Знаєте, я навіть нещодавно уточнив це у мами. Виявилося, що у шість років рівно тиждень займався бальними танцями. І коли мені виповнилося одинадцять, зробив другу спробу і теж витримав один тиждень. Все. У проєкт я прийшов з нульовим досвідом та абсолютною відсутністю розуміння того, як це все працює.

— Що на це сказала Ганна Кареліна?

— Вона поставилася до такого стану речей спокійно. Аня розуміла, що на шоу будуть люди, які абсолютно не вміють танцювати. Просто почала зі мною працювати. При цьому іноді Аня все ж таки перепитувала, чи точно я ніколи не займався танцями.

Танці Ганни та Артура були яскравими та технічними.

— У вас справді з першого ефіру все стало складатися на паркеті.

— Але я не знаю, як це пояснити! Просто я мав мету — щотижня готувати танець, який був потрібний для ефіру. Потім кілька танців. Я йшов у зал і репетирував. Як це у мене виходило, важко пояснити.

«Аня повірила, що я зможу все правильно виконати і… зловити її»

— Був момент, коли фізично тіло опиралося таким навантаженням?

— Свого часу я займався боксом та боротьбою. Тому хворіти і не підвестися — це не про мене. Звичайно, іноді боліда група м'язів, яка раніше не була задіяна. Але це є нормальний процес. Я міг потягнути м'яз або защемити його, але нічого страшного. Для мене це означало лише одне — треба краще розминатися.

— Скільки часу за ці три місяці ви присвятили танцям?

— Та практично весь час. Щоправда, перші вісім тижнів я паралельно знімався у кількох проєктах. Тому ми займалися в залі з десятої вечора до четвертої години ранку. Потім я відсунув усі свої справи, більше не брався за жодну роботу, і щодня ми бронювали зал з десятої ранку до десятої вечора.

— Який танець вам найважче дався?

— Чомусь складні стосунки у мене склалися з румбою. Найбільше подобалися вальс, фокстрот. А ось із румбою були проблеми. Вона досить повільна, треба дотримуватися балансу, багато інших деталей, які не зовсім вдавалося зрозуміти.

— Ви казали, що за 12 ефірів зробили з Анею 49 підтримок. Пам'ятаєте найпершу?

— Звісно. Я жодного разу не відчув страху. Важливим було лише те, щоб у результаті підтримки Аня опинилася на ногах чи руках, залежно від того, що випливало з цього піруету. Мені було, швидше, боязно, що я не на той такт вступлю. Але обійшлося.

— У підтримках найголовніше — довіра.

— Це правда. Аня повірила, що я, умовно кажучи, людина з вулиці, зможу все правильно виконати і врешті-решт зловити свою партнерку. Напевно, найстрашніша підтримка для Ані була під час ефіру, коли ми танцювали разом із Катею Кухар. Але у нас все вийшло.

Заповітний кубок «Танців з зірками» опинився в руках Артура Логая та Ганни Кареліної

— Це не ваш перший телевізійний конкурс. Ви брали участь у «Х-факторі».

— Так, було таке. Я намагаюся робити те, що мені подобається. Захотів спробувати свої сили у вокальному шоу. Отримав від цього насолоду. Насправді музика нікуди з мого життя не йшла. Просто вона зараз не на першому місці. Перевагу віддав акторській кар'єрі.

— Заняття танцями не продовжуватимете?

— Найближчого місяця точно ні. Ми станцювали все, що хотіли. Терміново займуся розв'язанням питань і на роботі, і вдома. Потім збираємося з дружиною та дітьми вирушити у подорож Україною, а може, й далі. Через проєкт ми зовсім мало часу проводили разом. Бачили один одного найчастіше сплячими. З іншого боку, це був важливий та цікавий для мене період. І сім'я мене повністю у цьому підтримувала.

— Не пошкодували жодного разу, що погодилися взяти участь у танцювальному шоу?

— Ні, і думаю, ніколи не пошкодую. Просто треба розуміти, як до цього всього ставитись. Важко? Так. Але це величезний досвід. Ти потрапляєш в іншу атмосферу, починаєш спілкуватися з людьми, з якими ніколи не зустрівся б. Це як маленьке окреме життя, в якому все відбувається по-справжньому.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, після того як посіла друге місце у шоу «Танці зі зірками», збирається виїхати з України до Італії.

Фото «1+1»

16

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter