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Шоу-бізнес

Ольга Харлан після програшу на «Танцях з зірками» зібралася до Італії

18:36 30 листопада 2021
Ольга Харлан

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан після того, як не стала переможницею суперфіналу шоу «Танці з зірками», збирається виїхати з України до Італії. Там живе коханий Ольги, фехтувальник Луїджі Самеле. Про це Харлан розповіла в інтерв'ю «1+1».

Ольга Харлан із коханим

Своїм другим місцем Ольга загалом задоволена, але сумує через те, що шоу закінчилося. «Мені сумно, тому що це все закінчилося, а не тому, що кубок я не отримала. У моїй кар'єрі були і перемоги, і другі місця, і треті… Я раділа всім», — додала спортсменка.

Ольга Харлан на шоу

Тепер у найближчих планах у Харлан поїхати до коханого в Італію, а поки що олімпійська чемпіонка ділиться в Instagram тими знаками уваги, які їй надсилали шанувальники під час найбільш напружених моментів танцювального шоу.

Нагадаємо, у мережі вважають, що пара Ольга Харлан — Дмитро Дікусар не стали переможцями танцювального шоу через суддівські інтриги. Букмекери перед суперфіналом теж ставили на перемогу Ольги та Дмитра.

Фото olgakharlan/instagram

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