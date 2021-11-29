«Це ляп суддів»: у мережі обговорюють поразку фаворитів Харлан та Дікусара у фіналі «Танців із зірками»

Після фінального ефіру «Танців із зірками», переможцями яких стали Артур Логай та Ганна Кареліна, у мережі розгорілася бурхлива дискусія. Шанувальники проекту в коментарях обурюються оцінками суддів парі Ольги Харлан та Дмитра Дікусара, які посіли друге місце. Олімпійську чемпіонку називали фавориткою проекту та багатьох здивував фінальний результат. Особливо оцінки суддів, які поставили 9 балів.



*Скріншот Instagram.com/olgakharlan

Оля Харлан емоційно відреагувала на друге місце. Для неї, як для спортсменки, було дуже важливо перемогти і дати можливість своєму партнеру Дмитру Дікусару отримати заповітний кубок. Адже Дмитро вже кілька разів був за крок від перемоги.

Стільки емоцій я не показувала за все життя, Цей проект відкриває нове життя! — сказала Ольга крізь сльози.

Спортсменку активно підтримують у коментарях та називають переможницею проекту.

Варто зазначити, що Дмитро закрив можливість коментувати останній пост, пов'язаний з «Танцями».

Погляди користувачів Мережі розділилися. На сторінці «Танців» в Інстаграм більшість вітає з перемогою Артура Логая. Також його критикують за те, що його витягла партнерка, а перемога була прогнозованою, оскільки актор є «своїм» на каналі 1+1 — він зіграв у серіалі «Моя улюблена Страшко».

Достойним перемоги також називають актора Костянтина Войтенка, який посів третє місце. Його називають найтехнічнішим учасником проекту.

Очевидно, що фінал вийшов справді сильним та емоційним.

Букмекери віддавали перемогу саме Ользі Харлан та Дмитру Дікусару.

Раніше Артур Логай розповідав, що його шлях на проекті був непростим. Він зганьбився перед продюсером на першому кастингу. Не обійшлося на шоу без травм: актор серйозно пошкодив ногу, довелося зашивати рану.

Фото Instagram.com/olgakharlan, Instagram.com/tanci1plus1

387

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter