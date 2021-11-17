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Шоу-бізнес

«Я був на дні»: Артур Логай зізнався у спробі суїциду

16:08 17 листопада 2021
Артур Логай

Актор, учасник шоу «Танці із зірками» Артур Логай здивував відвертим зізнанням. Виявляється, нині зразковий сім'янин, батько двох дітей, мав дуже бурхливі юнацькі роки. Він захоплювався азартними іграми, загруз у боргах.

Після розлучення батьків Артур разом із мамою переїхав із рідного селища Веселе до Мелітополя і там почав шукати авторитетів серед дворової компанії.

«Мені взагалі було 12 років. У мене був старший товариш, з яким ми зайшли… Він поставив ті 5 гривень. А потім бац і ти одержав 20, а потім 40. У голові така картинка: «О, клас. Так можна заробляти гроші. Коли став старшим — на якісь цигарки, чи ще щось. Коли був молодший — жуйки, футболки. Але теж не можна додому приносити, треба десь ховати», — розповів Логай програмі ЖВЛ.

Він уміло приховував ігроманію від мами, іноді непомітно тягаючи гроші з дому. А коли заборгував чималу суму, вирішив накласти на себе руки, бо боявся зізнатися.

«Коли нема звідки брати гроші, коли ти вже розумієш, що ти комусь уже винен і винен багато. Потрібно якось повертати і коли забираєш мамині якісь коштовності з дому… Якщо говорити дуже прямо і в лоб, то я вже був на дні», — шокував зізнанням артист.

Його дивом урятувала мама.

«Ви запікаєте, якщо я скажу, що вона сказала. Була лікарня, було зашивання… Вихід завжди є, ось просто завжди є вихід. І точно не треба собі щось робити. Якщо тобі в 16−17 здається, що ти нічого не зможеш зробити, нічого не досягнеш, це не так», — розповів Артур.

З того часу в його житті немає місця азартним іграм.


*Артур Логай з партнеркою Анною Кареліною

Нагадаємо, Артур Логай вийшов у півфінал «Танців із зірками» і буде змагатися за вихід до суперфіналу. Актор міг залишити проєкт через травму ноги.

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