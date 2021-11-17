«Я був на дні»: Артур Логай зізнався у спробі суїциду

Актор, учасник шоу «Танці із зірками» Артур Логай здивував відвертим зізнанням. Виявляється, нині зразковий сім'янин, батько двох дітей, мав дуже бурхливі юнацькі роки. Він захоплювався азартними іграми, загруз у боргах.

Після розлучення батьків Артур разом із мамою переїхав із рідного селища Веселе до Мелітополя і там почав шукати авторитетів серед дворової компанії.

«Мені взагалі було 12 років. У мене був старший товариш, з яким ми зайшли… Він поставив ті 5 гривень. А потім бац і ти одержав 20, а потім 40. У голові така картинка: «О, клас. Так можна заробляти гроші. Коли став старшим — на якісь цигарки, чи ще щось. Коли був молодший — жуйки, футболки. Але теж не можна додому приносити, треба десь ховати», — розповів Логай програмі ЖВЛ.

Він уміло приховував ігроманію від мами, іноді непомітно тягаючи гроші з дому. А коли заборгував чималу суму, вирішив накласти на себе руки, бо боявся зізнатися.

«Коли нема звідки брати гроші, коли ти вже розумієш, що ти комусь уже винен і винен багато. Потрібно якось повертати і коли забираєш мамині якісь коштовності з дому… Якщо говорити дуже прямо і в лоб, то я вже був на дні», — шокував зізнанням артист.

Його дивом урятувала мама.

«Ви запікаєте, якщо я скажу, що вона сказала. Була лікарня, було зашивання… Вихід завжди є, ось просто завжди є вихід. І точно не треба собі щось робити. Якщо тобі в 16−17 здається, що ти нічого не зможеш зробити, нічого не досягнеш, це не так», — розповів Артур.

З того часу в його житті немає місця азартним іграм.



*Артур Логай з партнеркою Анною Кареліною

Нагадаємо, Артур Логай вийшов у півфінал «Танців із зірками» і буде змагатися за вихід до суперфіналу. Актор міг залишити проєкт через травму ноги.

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