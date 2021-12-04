«Забули про „старих“ танцівників»: Гвоздьова відверто назвала причину хейту нового сезону «Танців з зірками»

Українська хореографиня Ілона Гвоздьова, яка нещодавно розповіла про трагедію в родині, приєдналась до обговорень нового сезону шоу «Танці з зірками», пише ТСН.

Зірка заявила, що у новому сезоні забули про «старих» танцівників. Її пригнічувало те, що нових хореографів називали «справжнім відкриттям».

«Від початку сезону мене пригнічувало і ображало те, що говорили: „Новий крутий сезон нових та сильних танцівників, таких ще не було в історії проєкту. Вони кращі з кращих, вони знахідка“. Ніби до цього чотири сезони танцювали аматори», — висловилась Гвоздьова.

Ілона заявила, що «старі» танцівники свого часу підіймали рейтинги шоу.

«Зате набрали нових танцівників, які справжні професіонали, а головне — круті бальники, які можуть самостійно ставити номери. Це повний абсурд та брехня», — заявила вона.

Гвоздьова не згодна, що нові танцівники були кращі, аніж старі. Проте, вона додала, що Анна Кареліна була справжнім відкриттям для неї. Вона зізнається, що це єдина танцівниця, яка «заполонила її серце».

Як писали «ФАКТИ», раніше суддя «Танців з зірками» Чмерковський відверто розповів про життя в Україні.

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