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У 49 років — ані дружини, ані дітей: Ектор Хіменес-Браво прокоментував чутки про свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію

11:07 6 грудня 2021
Ектор Хіменес-Браво

Суддя кулінарного шоу «Майстер-Шеф» Ектор Хіменес-Браво, який нещодавно розповідав про отця-тирана, вже 30 років не живе разом зі своєю мамою, котра наразі приїхала до нього до Києва погостювати.

В ефірі програми «Зірковий шлях» він відповів на кілька каверзних запитань телеведучої Каті Осадчої, у тому числі й про те, як ставиться до майбутнього 50-річного ювілею, а також про свою сексуальну орієнтацію.

У січні у шеф-кухаря буде ювілей, проте Ектор Хіменес-Браво не рефлексує з цього приводу, стверджуючи, що часто ходить у спортзал і почувається не на 50, а на 25 років.

Не переймається він і через те, що досі не одружився і не має дітей. А на розмови про нібито його нетрадиційну орієнтацію відповідає так: «Якщо люди хочуть поговорити про те, що відбувається у моєму ліжку, то це їхня проблема, а не моя. Сім'я, дружина, діти будуть тоді, коли настане правильний момент. Це краще, ніж швидко одружуватися та народжувати дітей, бо мені вже 50 років».

Розповідаючи про маму, Ектор Хіменес-Браво каже, що цього разу вона вперше побачила сніг і дуже здивувалася, як українці можуть жити у такому кліматі. А ще він каже, що дуже радіє, коли мама зустрічає його зі зйомок вже з готовою вечерею, вона готує страви колумбійської кухні.

Раніше шеф-кухар розповів, чому не терпить романів на роботі і як звільнив за нічний секс на робочому місці кухаря та кондитера.

Фото Ектора Хіменеса-Браво із соціальних мереж

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