Дуже гаряче: гурт «ВІА Гра» вперше за довгий час випустив новий кліп

Популярна група продюсера Костянтина Меладзе «ВІА Гра» порадувала своїх шанувальників та випустила новий кліп «Менекен». У пісні солістки співають про нерозділене кохання з першого погляду.

Традиційно музику написав Меладзе, а режисером відвертого відео, в якому напівголі солістки демонструють сексуальні танці, став Алан Бадоєв. Це перше за вісім років відео гурту, зняте кліпмейкером.

Відео опубліковано на YouTube-каналі Meladze Music.

У коментарях під відео шанувальники гурту відзначають, що відновлена співпраця з Бадоєвим явно пішла на користь:

«Це бомба. Акторська гра, танцювальні зв'язки, образи та задум». «Нарешті ВІА Гра стала ВІА Грой… Бадоєв творить чудеса, кліп бомба, навіть кучерява сподобалася як не дивно. Подальші роботи мають бути лише з Бадоєвим». «Слова, мотив, сенс — усі на висоті. А кліп — як маленький фільм-казка».

Нагадаємо, що група ВІА Гра була створена у 2000 році у Києві. За 21 рік існування колективу змінилося 19 складів учасниць.

Наразі солістками оновленого тріо є Уляна Синецька, Софія Тарасова та Ксенія Попова.

Раніше свій новий кліп представила колишня солістка «ВІА Гри» та дружина Костянтина Меладзе Віра Брежнєва.

Фото instagram.com/viagra_official

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