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Акторка Наталка Денисенко потрапила до лікарні з маленьким сином

15:05 8 грудня 2021
Наталка Денисенко із сином

Відома актриса, зірка «Кріпосної» Наталка Денисенко потрапила до лікарні з маленьким сином Андрійком. Про це вона розповіла на своїй сторінці в Інстаграмі. Виявилося, хлопчик підхопив ротавірус, у нього піднялася висока температура майже до 40, яку не могли збити в домашніх умовах. Дитині двічі довелося викликати швидку.

«У нас все почалося з небажання їсти і нудоти з блювотою, потім рідкий стілець, потім підвищення температури під 40. Коли другого дня йому стало гірше, ми викликали швидку з приватної клініки і вони на місці зробили ряд експрес аналізів і вони чітко показали що це ротавірус», — розповіла Наталка.

За її словами, син відмовлявся пити воду, був знесилений, тому ухвалили рішення про госпіталізацію.

«Тому ми і опинилися в лікарні під крапельницями, щоб поповнювати рідину та виводити вірус. Загалом, дуже неприємний вірус, але якщо шукати в цій ситуації хороше, то очевидно, що наш імунітет так і працює: твій організм бореться з вірусами, виділяє на них антитіла, і ми стаємо більш стійкими у цьому світі. Тож це треба просто пережити!», — написала Денисенко.

Нагадаємо, цього літа чоловік Наталії Андрій Федінчик потрапив у гучний скандал.

Фото instagram.com/natalka_denisenko

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