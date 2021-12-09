«Українська Моніка Беллуччі» зачарувала Руслана Сенічкіна

Відома телеведуча Людмила Барбір, яка надихає колег своєю здатністю вести ранкові ефіри без макіяжу при природному вуличному освітленні, нещодавно відзначала день народження, але намагалася залишатися скромницею, і зробила це виключно у колі найрідніших, у затишній домашній обстановці.

Але її день народження не міг пройти непоміченим глядачами та колегами, які з самого ранку почали вітати ведучу «Сніданку з 1+1» у прямому ефірі та в соцсетях, пише прес-служба телеканалу.

Особливо досягнув успіху у привітаннях колега іменинниці Руслан Сенічкін, який зазначив, що завжди захоплюється її великим добрим серцем, яке відкрите для всіх.

«Успіх Люди полягає в тому, що вона така ж у житті, як і на екрані — щира, експресивна, красива, мудра, рефлексивна — і, мабуть, тим і цікава глядачам. Люда — найвищий рівень гумору та самоіронії» , — авторитетно заявив він.

Більше того: знаючи любов Людмили до Італії та її нібито «схожість» з італійською кінозіркою Монікою Беллуччі, співробітники подарували їй сукню в італійському стилі — адже яка італійка не любить виражати себе через одяг!

А у дворі каналу 1+1, де стоїть маленька червона машинка — благодійний подарунок у благодійній ініціативі «Твій день. Твоя мрія», Барбір у новій сукні знялася у стильній фотосесії Dolce Vita.

«Мене чомусь часто порівнюють із Монікою Беллуччі. Це, звичайно, приємно, але особисто я не вважаю, що на неї схожа, хіба за типажем. Проте мені сподобалося зробити фотосесію в стилі італійської спокусливої жінки. Звичайно, було б набагато краще, якби зйомка була десь в Італії влітку під палючим сонцем, а не в грудні під снігом (сміється.) Мрію наступного літа відвідати цю країну, дуже скучила за Римом. всі визначні пам'ятки», — зазначила скромниця Барбір.

Як би там не було, але тепер у нашій країні є не лише свої «Кардаш'ян» та «Джолі», а й «українська Моніка Беллуччі».

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