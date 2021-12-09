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«Українська Моніка Беллуччі» зачарувала Руслана Сенічкіна

6:23 9 грудня 2021
Людимла Барбір

Відома телеведуча Людмила Барбір, яка надихає колег своєю здатністю вести ранкові ефіри без макіяжу при природному вуличному освітленні, нещодавно відзначала день народження, але намагалася залишатися скромницею, і зробила це виключно у колі найрідніших, у затишній домашній обстановці.

Але її день народження не міг пройти непоміченим глядачами та колегами, які з самого ранку почали вітати ведучу «Сніданку з 1+1» у прямому ефірі та в соцсетях, пише прес-служба телеканалу.

Особливо досягнув успіху у привітаннях колега іменинниці Руслан Сенічкін, який зазначив, що завжди захоплюється її великим добрим серцем, яке відкрите для всіх.

«Успіх Люди полягає в тому, що вона така ж у житті, як і на екрані — щира, експресивна, красива, мудра, рефлексивна — і, мабуть, тим і цікава глядачам. Люда — найвищий рівень гумору та самоіронії» , — авторитетно заявив він.

Більше того: знаючи любов Людмили до Італії та її нібито «схожість» з італійською кінозіркою Монікою Беллуччі, співробітники подарували їй сукню в італійському стилі — адже яка італійка не любить виражати себе через одяг!

А у дворі каналу 1+1, де стоїть маленька червона машинка — благодійний подарунок у благодійній ініціативі «Твій день. Твоя мрія», Барбір у новій сукні знялася у стильній фотосесії Dolce Vita.

«Мене чомусь часто порівнюють із Монікою Беллуччі. Це, звичайно, приємно, але особисто я не вважаю, що на неї схожа, хіба за типажем. Проте мені сподобалося зробити фотосесію в стилі італійської спокусливої жінки. Звичайно, було б набагато краще, якби зйомка була десь в Італії влітку під палючим сонцем, а не в грудні під снігом (сміється.) Мрію наступного літа відвідати цю країну, дуже скучила за Римом. всі визначні пам'ятки», — зазначила скромниця Барбір.

Як би там не було, але тепер у нашій країні є не лише свої «Кардаш'ян» та «Джолі», а й «українська Моніка Беллуччі».

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