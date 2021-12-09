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Шоу-бізнес

Слава Камінська відповіла на звинувачення Вікторії новим треком «Аб'юзер»

11:11 9 грудня 2021
Слава Камінська

Співачка Слава Камінська, яку колишня колега по групі «НеАнгели» Вікторія Сміюха звинуватила в аб'юзі, використала скандал на свою користь та випустила іронічний трек.

Як каже сама артистка, вона планувала видати альбом, але через обставини, що трапилися, вирішила порадувати шанувальників треком «про наболіле».

«Більшість людей вважають, що некоректні висловлювання колишньої колеги — це піар. Але я вважаю це підлістю. Цей трек вийшов лише завдяки символічній назві. Я готова гордо нести звання „Головний аб'юзер країни“, але, крім назви, у цій пісні немає нічого спільного із вищезгаданою жінкою», — каже Слава.

Нагадаємо, скандал між Славою та Вікторією спалахнув після того, як остання опублікувала відео, на якому розрізала торт із зображенням колишньої колеги.

Потім Вікторія дала серію інтерв'ю, в яких розповіла, як Камінська знущалася з неї, про бійки та психологічне насильство.

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