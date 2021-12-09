«Збоку млинець поплив»: Ані Лорак показала, як качає свої «булочки» до Нового року, але її викрили у використанні фотошопу

Популярна українська співачка Ані Лорак, яка вже давно перебралася до Росії і яку нещодавно фоловери розкритикували за зовнішність, показала фотографії зі спортзалу, але знову нарвалася на критику.

«Тримаю баланс в останній місяць року. До Нового року залишилося три тижні. А як ви готуєтеся до зустрічі 2022-го?» — прокоментувала артистка фото у Instagram.

Співачка обрала для тренування синій костюм, що складається з лосин і топу, які щільно облягають фігуру та оголюють плаский живіт. Артистка позувала з гантелями у руці.

Багато шанувальників заявили, що Ані Лорак є мотиватором для них, тому вони також займаються спортом. Фігура співачки привела фанатів у невимовний захват.

«Вау, просто богиня»; «Спортсменочка яка гарна»; «Фігура шикарна»; «Неймовірна діва»; «Яка фігура сексуальна!»; «Приклад для наслідування та мотиватор», — писали фоловери.

Натомість знайшлися й ті, хто помітив за співачкою не зовсім вдале використання фотошопу або іншого редактора фотографій.

«У вас млинець збоку поплив», «І пахва спливла, перефотошоплена», «А на талії млинець кудись поплив ззаду», «Менше фільтрів і ретуші на фото» — написали вони.

Тим не менш, більшість прихильників були налаштовані дуже позитивно та бажали співачці щасливого Нового року та успіхів у 2022 році.

Нагадаємо, що нещодавно співачка на своїй сторінці у соцмережах опублікувала відео, зняті в різні моменти її життя та розповіла, як боролася з труднощами, коли «здавалося, що в тебе ніхто не вірить і весь світ проти тебе».

Фото Ані Лорак із соціальних мереж

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