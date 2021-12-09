Катя Осадча та Юрій Горбунов потішили мережу піснями під гітару та окулеле

Відома телевізійна пара Юрій Горбунов та Катерина Осадча, яка вперше показала обличчя молодшого сина, потішили мережу веселим відео. Ведуча опублікувала Інстаграм ролик, на якому вони з чоловіком розважаються після роботи. Юрій грає на гітарі та співає, а Катя підіграє йому на окулелі. Знімав сімейний концерт середній син Іван.

«Прийшла мама з роботи. На вокалі Юрій Горбунов, за камерою Горбунов Іван», — підписала відео Осадча.

На публікацію у коментарях відреагували багато зіркових друзів пари Леся Нікітюк, Ірина Федишин, Наталка Денисенко, а Даша Астаф'єва пообіцяла поставити пісню на дзвінок телефону.

Також передплатники дякують зірковому подружжю за те, що підняли їм настрій.

Нагадаємо, Юрій Горбунов та Катя Осадча стали ведучими фінального випуску «Танців із зірками».

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