Стопами зіркової мами: дочка Мадонни знялася у сміливій фотосесії

Після того, як 63-річна Мадонна опублікувала в Instagram свої скандальні фото з оголеними грудьми, її 25-річна біологічна дочка Лурдес (старша з шести дітей попзірки, четверо з яких — названі) зробила дуже сміливу фотосесію для журналу Paper. Стопами своєї епатажної зіркової мами, Лурдес (яку рідні та друзі називають Лолою) знімалася практично напівголою, але все ж таки не перейшла грань пристойності.

У коментарях користувачі мережі висловлювали припущення, що знімки оброблені у фотошопі та говорили, що Лурдес просто наслідує свою матір. І сама по собі вона поки що не досягла жодних успіхів, бувши просто донькою знаменитості.

Сама Мадонна на своїй сторінці в Instagram поділилася фотомонтажем власного нещодавнього знімка з одним із нових фото доньки.

Танцівниця, хореограф та модель, яку співачка народила від свого фітнес-тренера Карлоса Леона, раніше брала участь у рекламних кампаніях Swarovski, Marc Jacobs, Mugler, Barragán.

Нещодавно, як писали «ФАКТИ», Лурдес рекламувала спідню білизну бренду Ріанни Savage X Fenty.

Фото Paper

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