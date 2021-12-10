Наталка Карпа поділилася трагічною історією першого кохання

Українська співачка Наталка Карпа, яка нещодавно зізналася, що вони з чоловіком, Євгеном Тереховим, переживають не найкращі часи, розповіла про своє перше кохання та пов'язану з цим трагедію.

У програмі «Зірковий шлях» вона згадала, як познайомилася із журналістом Василем Чудиком, коли прийшла працювати на львівське радіо. За словами співачки, вона так закохалася, що ледь могла говорити та запиналася, коли бачила Василя.

Журналіст невдовзі загинув за нез'ясованих обставин. Співачка вважає, що його смерть не була випадковою — Василь отримував погрози, але, мабуть, відмахувався від них.

Його смерть, упевнена співачка, була лише представлена як нещасний випадок. Адже приватні детективи, яких наймали для розслідування, говорили про багато незрозумілих моментів у цій справі.

Нагадаємо, нещодавно співачка, щоб відновити сили і зняти стрес, вирушила разом із маленькою донькою Златою відпочивати на море у Єгипті.

Фото Наталки Карпи із соціальних мереж

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