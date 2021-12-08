«Не думайте брати приклад»: Наталка Карпа блиснула стрункою фігурою в купальнику й розкрила свій секрет схуднення

Співачка Наталка Карпа, яка натякнула раніше на проблеми у стосунках із чоловіком, разом із маленькою донькою Златою відпочиває на морі в Єгипті. Так артистка вирішила відновити сили після напруженого графіку та стресу.

На морі Наталка демонструє струнку фігуру в купальнику. За словами співачки, вона довго боролася із зайвими кілограмами після вагітності. Набрала близько 20 кг, але змогла скинути лише половину.

«Спроби повернутися у форму були неодноразові, але оскільки ми весь час на ГВ — а це безсонні ночі та квадратна голова нон-стоп (годуючі матусі зрозуміють), то ці спроби були малопомітними», — розповіла Наталка в Інстаграм.

За її словами, кілограми випарувалися зовсім з іншої причини. Через сильний стрес Карпа втратила 15 кг.

«Сильні емоції (як негативні, і позитивні) можуть забирати енергію у тому числі кілограми. Раніше свої переживання я заїдала, і відповідно набирала. А тепер після народження дитини організм помінявся: у зоні відповідальності не лише моє „я“, а й моя дитина. Тіло не сприймало їжу, як і серце побаченого та почутого», — розповіла Наталка, натякаючи на причину розладу в сім'ї.

Співачка закликає передплатників не брати з неї приклад, а худнути за допомогою збалансованого харчування, фізичних навантажень та позитивного мислення.

«Сконцентруйтеся на любові до себе та тих, хто любить вас. Тоді гарна форма вам гарантована», — радить Карпа.

Нагадаємо, чоловіком Наталки Карпи є Герой України Євген Терехов. Вони побралися п'ять років тому. Подружжя виховує доньку Злату, якій у грудні виповниться два роки.

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