І все кохання: Лепс розлучається після 20 років шлюбу

Налякавши фанів болючим виглядом, російський співак Григорій Лепс повідомив про розлучення з Ганною Шапликовою.

Як повідомляє СтарХіт, подружжя вирішило розлучитися після 20 років шлюбу та народження трьох спільних дітей — дочок Єву, Ніколь та сина Івана.

І хоча через них Григорій і Ганна розлучаються мирно і без претензій, процес розлучення все ж таки проходитиме в суді — засідання призначено на 20 грудня.

Зазначимо, що в Instagram жінки, який вона веде досить активно, про майбутні зміни в житті нічого немає, хоча в одному з постів вона несподівано заговорила про зміни, які приходять до 50-ти.

«Ти сповільнюєшся і починаєш дивитися не вперед, а всередину себе… Це той час, коли йдуть суперництво, заздрість і конкуренція, час, коли приходить мудрість і тебе більше турбує не зовнішня краса, а краса помислів та вчинків. Це той вік, коли у тебе є сформовані цінності, які ти вже ніколи не поміняєш і не зрадиш… Час, коли ти розумієш сенс фрази «Що робиться — все на краще» — писала Ганна, поділившись сімейним фото вже без чоловіка.

Зазначимо, що Григорій Лепс з 2015 року перебуває в базі сайту «Миротворець» за протизаконні поїздки до окупованого Криму. Також Лепс внесено до «чорного списку» Міністерства культури України через антиукраїнські висловлювання — заперечення російської агресії проти України.

Нагадаємо, раніше про зміни в особистому житті після розлучення розповів український співак Олексій Завгородній, відоміший під псевдо «Позитив».

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