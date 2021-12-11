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«Може позначитися на дітях»: у Філіпа Кіркорова виявили стародавнє родове прокляття

19:22 11 грудня 2021
Кіркоров з дітьми

Фігурант сайту «Миротворець» російський співак Філіп Кіркоров, який після розлучення з Аллою Пугачовою так і не зустрів нового кохання, нещодавно заявив, що його рід міг перерватися ще десятки років тому.

Нібито на сім'ю Кіркорових було накладено стародавнє родове прокляття.
Відома астрологиня Заліна Павлова підтвердила, що таке трапляється, коли хтось у сім'ї зрікається дітей чи батьків, передає сайт «Дні.ру».

За її словами, у випадку з Кіркоровим це пов'язано з винятком із роду. Через подібні дії формується заряд, який стає все сильнішим і сильнішим з кожним поколінням.

На думку астролога, одним з завдань співака є відновлення та продовження родової лінії.

Як відомо, зі спадкоємцями у Філіпа Кіркорова все нормально — він виховує двох дітей, народжених сурогатною матір'ю.

Але психологи попереджають про те, що часта поява дітей співака на світських заходах та зйомках може позначитися на Мартіні та Аллі-Вікторії не найкращим чином.

«Може позначитись на дітях», — уточнила психологиня Наталя Наумова.

Вона нагадала, що дитині дуже важливо дотримуватися певного режиму, не збиватися у ритмах — це запорука успіху та здоров'я.
Якщо відсутність режиму буде постійною, то дитина стає дратівливою й нервовою, і це може вилитися у захворювання, пише Blitz+.

Нагадаємо, нещодавно Кіркоров розповів, як йому живеться одному, й чому співак не вірить у кохання.

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