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«І я, і вона надто пізно зрозуміли, що це помилка»: Кіркоров розповів, чому не вірить у кохання після розлучення з Пугачовою

19:49 8 грудня 2021
Філіп Кіркоров

Російський співак Філіп Кіркоров за 15 років після складного розлучення з Аллою Пугачовою так і не зустрів справжнього кохання. Артист тепер схильний вважати, що кохання не існує, а стосунки з Пугачовою від початку були приречені. Про це співак заявив в інтерв'ю 7days.

Кіркоров продовжує наполягати, що йому добре одному. «Я в кохання не вірю. Його немає. А потім без кохання набагато простіше. Мені емоцій на сцені вистачає», — заявляє він.

Артист визнає, що багато бажань справдилися виключно через його нахабство.

«Зараз дивуюся: а звідки у цієї кучерявої пики стільки нахабства було подумати, що в нього вийде таке класне життя?... «Хочу одружитися з Алою Пугачовою». – "На!»… Починалося все, як моя примха… Але Алла Пугачова – велика жінка, а не статуетка у низці нагород. І наші стосунки виявилися зовсім іншою історією. І я, і вона надто пізно зрозуміли, що це помилка», – наголосив Кіркоров.

Нагадаємо, Пугачова та Кіркоров розлучилися у 2005 році. Батько співака Бедрос Кіркоров називав сина однолюбом і стверджував, що першим і єдиним коханням Філіпа була Пугачова.

Філіп Кіркоров є фігурантом бази «Чистилище» сайту «Миротворець» за гастролі в окупованому Криму, участь у російських пропагандистських акціях та причетність до актів гуманітарної агресії проти України.

Фото fkirkorov/Instagram, alla. philip94/Instagram

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