Без грошей та на межі самогубства: Кіркоров розповів, як переживав розлучення з Пугачовою

Філіп Кіркоров дуже важко переживав розлучення з Аллою Пугачовою. Шлюб Кіркорова та Примадонни тривав десять років. Поп-король навіть хотів звести рахунки з життям, пише ok-magazine.

За словами Кіркорова, розрив став для нього справжньою трагедією. Він довго не міг отямитися та не бачив сенсу в житті.

Темні думки прийшли до нього новорічної ночі, коли він був вдома один. На душі було дуже погано. Співак не знав, що робити. Ситуацію вирішив один дзвінок. О п'ятій ранку Кіркорову зателефонувала знайома, яка запропонувала приїхати на вечірку однієї відомої людини. На святі роз'їхалися артисти, а людина хотіла продовжувати веселощі.

Співак вирішив назвати космічну суму за свій виступ. Він навіть не думав, що той, хто запрошує, погодиться, почувши такі цифри. На подив артиста, суму було погоджено, і Кіркоров вирушив виступати, відкинувши погані думки.

Співак вдячний тій людині за те, що покликав його виступити на святі. Саме тому нічого непоправного тоді не сталося.

За словами Кіркорова, після розлучення з Пугачовою він зіткнувся і з фінансовими труднощами.

Наступного року Філіпу Кіркорову 55 років. Він так і не влаштував особисте життя. Співак виховує дочку Аллу-Вікторію, яка незабаром відзначить своє 10-річчя, та дев'ятирічного Мартіна. Дітей Кіркорову виносила сурогатна мати.

Натомість в Алли Борисівни після розлучення з поп-королем вітчизняної естради склалося все гаразд. Вона швидко зійшлася з Максимом Галкіним, якого їй представив Кіркоров. Зараз Пугачова та Галкін щасливо живуть у власному замку у підмосковному селі Грязь, виховують сина та доньку. Примадонна вже давно пішла зі сцени. Вона зрідка виходить у світ, повністю зосередившись на сім'ї.

Щоправда, нещодавно Пугачову втягнули у скандальну історію з продажем салону краси.

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