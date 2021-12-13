Комедія «В. О. Святого Миколая» та блокбастер «Людина-павук: додому шляху нема»: що подивитися у кіно з 16 грудня

У четвер, 16 грудня, до українського прокату виходять п'ять нових фільмів, зокрема вітчизняна музична комедія «В. О. Святого Миколая». Прем'єрою тижня, безперечно, є американський блокбастер «Людина-павук: Додому шляху нема». Для сімейного походу в кіно пропонується південнокорейський мультфільм «Пінгвінчик Пороро. Світ динозаврів». Шанувальників біографічних кінострічок може зацікавити французька драма «Ейфель» із Роменом Дюрісом у головній ролі. Зрештою, якщо вам подобаються танці, то прокатники приготували американську комедію «Руки геть!», у якій головну роль зіграла уродженка Харкова Карина Смирнофф.

«В. О. Святого Миколая»

(0+, Україна, Parakeet. Film, мюзикл, комедія)

Святий Миколай написав заяву на відпустку за станом здоров'я. І зробив він це лише за кілька днів до Дня святого Миколая, на який так чекають усі діти! Хтось вирішить, що святий виявив безвідповідальність, проте Микола мав таємний мотив. Виявляється, він не отримав листа лише від однієї дитини — 9-річної дівчинки, в якої померла мама, а її тато надто зайнятий своєю кар'єрою, щоб думати про мрії та бажання доньки. Саме його Миколай і призначає виконувачем обов'язків святого на час власної відпустки… Фільм зняв режисерський дует в особі Богдана Кривеня та Галини Лишак. Сценарій написав Михайло Лишак, а головну жіночу роль виконала Дарія-Марія Лишак. Ось такий сімейний підряд працював над створенням цієї сімейної музичної комедії.

«Людина-павук: Додому шляху нема»

(16+, США, Marvel Studios та Sony Pictures, фантастика, бойовик, кінокомікс)

Це третя частина фільмів про Людину-павука, в яких головного героя грає молодий британський актор Том Голланд. Перша частина — «Людина-павук: Повернення додому» — вийшла у 2017 році та зібрала 880,2 мільйона доларів у світовому прокаті. Бюджет стрічки становив 175 мільйонів доларів. «Людина-павук: далеко від дому» у 2019 році принесла своїм творцям 1 мільярд 131 мільйон доларів при витратах на зйомки у розмірі 160 мільйонів доларів. Таким чином, фільми з Голландом про Людину-павука стали найкасовішими з усіх кіноекранізацій про цього супергероя з коміксів Marvel. Нагадаємо, раніше персонажа грали Тобі Магвайр (три фільми: «Людина-павук», «Людина-павук 2», «Людина-павук 3: Ворог у тіні») та Ендрю Гарфілд (два фільми: «Нова Людина-павук» та «Нова Людина-павук: Висока напруга». Шанувальники досі не можуть вирішити, хто з акторів, на їхню думку, найкраще впорався з цією роллю. До речі, для Голланда історія Людини-павука після «Додому шляху нема» може завершитися. Його контракт із Sony Pictures закінчився. Актор ясно дав зрозуміти, що готовий продовжувати, проте його цікавить, що студія готова йому запропонувати. Колишні умови його не влаштовують. Усі три частини з Голландом зняв режисер Джон Воттс. Компанію Тому знову склали Зендея (до речі, у цієї парочки екранний роман переріс у реальний — молоді люди все частіше з'являються удвох на публіці), Джон Фавро, Маріса Томей. У стрічку повернулися персонажі, які запам'яталися глядачам з фільмів з Магвайром та Гарфілдом: Віллем Дефо у ролі Зеленого Гобліна, Джеймі Фокс у ролі Електро, Альфред Моліна у ролі Доктора Восьминога. Бенедикт Камбербетч з'явиться у фільмі в образі Лікаря Стренджа. І це пов'язує «Додому шляху нема» з Кінематографічним Всесвітом Marvel — він став 27-м фільмом у цій популярній серії екранізацій знаменитих коміксів.

«Пінгвінчик Пороро. Світ динозаврів»

(0+, Південна Корея, Ocon Animation Studios, анімаційний фільм для сімейного перегляду)

Пінгвінчик Пороро дуже популярний в Південній Кореї. Зі своїми вірними друзями — лисенятком Едді, ведмежатком Побі, бобреням Лупі — він часто стає героєм захопливих пригод. У цій частині, яка була знята у 2017 році, але тільки зараз дісталася українських глядачів, Пороро опиняється на місці аварійної посадки яйцеподібного космічного корабля. Друзі знаходять там динозаврика, який потребує їхньої допомоги. У світовому прокаті мультфільм зібрав 5,8 мільйона доларів.

«Руки геть!»

(16+, США, Vision Films, комедія)

Ортодоксальний єврей та сексапільна танцівниця мають намір взяти участь у танцювальному конкурсі, щоб виграти великий грошовий приз. Але є проблема: віра забороняє головному герою торкатися будь-якої жінки, крім дружини. А їм належить танцювати танго! Щоб дізнатися, як ця парочка виплутується зі складної ситуації, потрібно подивитися веселу комедію Гебріела Болоньї з Кариною Смирнофф у головній ролі. Карина народилася 1978 року в Харкові. У 1993 році емігрувала до США. Там вона стала відомою танцівницею та неодноразово брала участь в американській версії «Танців з зірками».

«Ейфель»

(16+, Франція, VVZ Productions, біографічна драма)

Фільм розповідає про талановитого інженера Густава Ейфеля, якому французький уряд замовив розробити якийсь дивовижний проєкт до Всесвітньої виставки в Парижі у 1889 році. І він спроєктував споруду, яка вже багато років є одним із найвідоміших символів столиці Франції, — Ейфелеву вежу. Але тоді, наприкінці XIX століття, багато хто вважав її потворною та вимагав демонтувати… Зняв фільм режисер Мартин Бурбулон. Роль Ейфеля виконав відомий французький актор Ромен Дюріс. У Європі стрічка зібрала 13 мільйонів доларів у прокаті.

Дізнатися, які фільми вийшли у прокат в Україні минулого тижня, та подивитися трейлери до них можна тут.

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